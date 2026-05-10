我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒味全龍總教練葉君璋昨（9）日達成個人執教第1000場里程碑，成為中職史上第3人，今（10）日賽前葉總有感而發，他直言，「三董」魏應充的支持相當重要，「「過去這2年球隊成績沒有很好，我知道有一些聲音，我相信老闆一定會有一些壓力，但他還是相信我，這一點算是蠻重要的。」回顧千場執教，葉總感謝龍隊母公司味全與前東家富邦悍將的照顧。昨日賽前、賽後葉總都平淡看待自己執教滿千場，今日賽前卻有感而發，主動談起執教千場的心得，「其實我之前真的是沒有想過這個數字，所以也不知道要講什麼。我後來這樣想一想，我覺得重點是老闆，如果沒有老闆給我機會，這些根本不可能達成，我覺得很重要的一點就是味全給我機會。」葉總相當感謝三董魏應充對他的支持，「過去這2年球隊成績沒有很好，我知道有一些聲音，雖然我不會去看，但我知道有一些（質疑的）聲音。我相信老闆一定會有一些壓力，不管是來自球迷，搞不好內部也會有一些想法，但他還是相信我，這一點算是蠻重要的。」葉總回憶，2019年龍隊決定回歸中職，葉總接下總教練，「以我在美國的經驗，對一個新成立的球隊，不一定是成績（幫助），但我在基地、新人的地方待過4年，應該很少人能比我更清楚，新組成的球隊不管是技術或各方面應該要怎麼樣。」葉總說，無論當初龍隊給他什麼職務，他都會盡自己的全力去幫助，「就算不是總教練，任何位置我覺得都可以。」回顧葉總執教生涯，掌義大犀牛兵符178場，拿下90勝88敗1和，領兵富邦悍將193場，拿下79勝112敗2和，2019年接任味全龍總教練，628場拿下300勝314敗14和，總計469勝514敗17和、勝率4成77。