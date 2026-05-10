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轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 (ELTA TV) 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、4K 高畫質、多視角、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）即將在北美三國（美國、加拿大、墨西哥）熱血開踢。隨著賽事規模擴增至104場，台灣球迷最關心的莫過於「哪裡可以看到直播？」本文特別整理台灣主要轉播管道，無論是追求零延遲的家庭用戶，還是隨時隨地想看球的行動族，都能找到最適合的觀賽方式。目前台灣已確認由愛爾達電視（ELTA TV）取得2026世界盃的台灣區總代理權。以下為各大觀賽平台分析：如果您想完整收看本屆世足賽全數104場比賽，愛爾達是唯一的「大滿貫」選擇。平台：中華電信MOD、ELTA.tv。優勢：提供全賽事直播、隨選重播、多視角觀影及4K高畫質服務。適合追求專業數據與頂級影音享受的球迷。針對一般大眾與不想額外支付App訂閱費的民眾，無線與有線電視是穩定觀賽的首選。平台：華視（CTS）、東森（依往例轉播）。優勢：有線電視具備零延遲、高穩定度特色。依照往例，華視將轉播部分關鍵場次（如開幕戰、四強、決賽），具體場次將於賽前公佈。對於中嘉寬頻等有線電視用戶，這是最便利且省錢的方案。行動裝置、平板或跨螢幕觀賽的最佳搭檔。平台：Hami Video App。優勢：適合需要在不同環境切換裝置的球迷。若搭配 SoundBox 等串流設備，能將小螢幕體驗升級至劇院等級，隨時隨地掌握進球瞬間。📍4.優勢：由國際足總推出的官方App，提供豐富的賽事精華、歷史資料及球隊即時動態。是無法第一時間追直播時，補課賽事進度與捕捉幕後花絮的最佳工具。打造頂級觀賽環境：告別「轉圈圈」與卡頓觀看世界盃直播最怕遇到畫面延遲（Lag）或解析度模糊。專家建議，若要穩定支撐4K直播的大流量，家用網路的品質至關重要：