2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）即將在北美三國（美國、加拿大、墨西哥）熱血開踢。隨著賽事規模擴增至104場，台灣球迷最關心的莫過於「哪裡可以看到直播？」本文特別整理台灣主要轉播管道，無論是追求零延遲的家庭用戶，還是隨時隨地想看球的行動族，都能找到最適合的觀賽方式。
台灣2026世界盃轉播平台總整理
目前台灣已確認由愛爾達電視（ELTA TV）取得2026世界盃的台灣區總代理權。以下為各大觀賽平台分析：
📍1. 愛爾達電視 (ELTA TV) / 中華電信 MOD
如果您想完整收看本屆世足賽全數104場比賽，愛爾達是唯一的「大滿貫」選擇。
平台：中華電信MOD、ELTA.tv。
優勢：提供全賽事直播、隨選重播、多視角觀影及4K高畫質服務。適合追求專業數據與頂級影音享受的球迷。
📍2. 有線電視（華視／東森）
針對一般大眾與不想額外支付App訂閱費的民眾，無線與有線電視是穩定觀賽的首選。
平台：華視（CTS）、東森（依往例轉播）。
優勢：有線電視具備零延遲、高穩定度特色。依照往例，華視將轉播部分關鍵場次（如開幕戰、四強、決賽），具體場次將於賽前公佈。對於中嘉寬頻等有線電視用戶，這是最便利且省錢的方案。
📍3. 通勤族與租屋族必備：Hami Video
行動裝置、平板或跨螢幕觀賽的最佳搭檔。
平台：Hami Video App。
優勢：適合需要在不同環境切換裝置的球迷。若搭配 SoundBox 等串流設備，能將小螢幕體驗升級至劇院等級，隨時隨地掌握進球瞬間。
📍4. 數據控與花絮必備：FIFA+ 官方 App
優勢：由國際足總推出的官方App，提供豐富的賽事精華、歷史資料及球隊即時動態。是無法第一時間追直播時，補課賽事進度與捕捉幕後花絮的最佳工具。
打造頂級觀賽環境：告別「轉圈圈」與卡頓
觀看世界盃直播最怕遇到畫面延遲（Lag）或解析度模糊。專家建議，若要穩定支撐4K直播的大流量，家用網路的品質至關重要：
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目前台灣已確認由愛爾達電視（ELTA TV）取得2026世界盃的台灣區總代理權。以下為各大觀賽平台分析：
📍1. 愛爾達電視 (ELTA TV) / 中華電信 MOD
如果您想完整收看本屆世足賽全數104場比賽，愛爾達是唯一的「大滿貫」選擇。
平台：中華電信MOD、ELTA.tv。
優勢：提供全賽事直播、隨選重播、多視角觀影及4K高畫質服務。適合追求專業數據與頂級影音享受的球迷。
📍2. 有線電視（華視／東森）
針對一般大眾與不想額外支付App訂閱費的民眾，無線與有線電視是穩定觀賽的首選。
平台：華視（CTS）、東森（依往例轉播）。
優勢：有線電視具備零延遲、高穩定度特色。依照往例，華視將轉播部分關鍵場次（如開幕戰、四強、決賽），具體場次將於賽前公佈。對於中嘉寬頻等有線電視用戶，這是最便利且省錢的方案。
📍3. 通勤族與租屋族必備：Hami Video
行動裝置、平板或跨螢幕觀賽的最佳搭檔。
平台：Hami Video App。
優勢：適合需要在不同環境切換裝置的球迷。若搭配 SoundBox 等串流設備，能將小螢幕體驗升級至劇院等級，隨時隨地掌握進球瞬間。
📍4. 數據控與花絮必備：FIFA+ 官方 App
優勢：由國際足總推出的官方App，提供豐富的賽事精華、歷史資料及球隊即時動態。是無法第一時間追直播時，補課賽事進度與捕捉幕後花絮的最佳工具。
打造頂級觀賽環境：告別「轉圈圈」與卡頓
觀看世界盃直播最怕遇到畫面延遲（Lag）或解析度模糊。專家建議，若要穩定支撐4K直播的大流量，家用網路的品質至關重要：
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視 (ELTA TV)
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、4K 高畫質、多視角、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播想看精華片段者
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