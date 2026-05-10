日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊今（10）日以2：0完封歐力士猛牛隊，收下2連勝，不過此役在比賽過程中險些出現「大場面」，5局上歐力士隊先發投手埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza）正要進入投球動作時，火腿隊洋砲卡斯楚（Rodolfo Castro）突然喊出暫停，讓埃斯皮諾薩相當不滿，2人也出現口角，場邊的火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）力挺隊友，對著場上叫囂，歐力士隊球員一度聚集在本壘。賽後歐力士隊監督岸田護無奈表示，卡斯楚的行為對雙方來說都非常危險。

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卡斯楚突然喊暫停　埃斯皮諾薩不滿引發口角

事件發生在5局上，當時火腿隊以2：0領先，無人出局二壘有人的情況下，歐力士先發投手埃斯皮諾薩正要進入投球動作時，打擊區上的卡斯楚要求暫停。儘管主審准許了暫停，但埃斯皮諾薩顯然對這個暫停的時機感到不滿，不僅做出不悅的手勢，更一邊指向卡斯楚一邊走下投手丘，兩人發生口角。

隨後，火腿隊休息區的洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）對場上喊了幾句話，導致兩軍情緒逐漸升溫。歐力士隊休息區的隊員也紛紛聚集到本壘附近，現場氣氛一度陷入混亂緊張。火腿隊監督新庄剛志舉起右手安撫球員，歐力士投捕教練厚澤和幸也上前安撫埃斯皮諾薩的情緒，比賽才得以恢復進行，最終卡斯楚遭到揮空三振。

岸田護賽後很無奈　直言卡斯楚行為很危險

賽後歐力士隊監督岸田護表示，「之前也發生過一樣的事吧。」岸田強調，這種行為對雙方來說都非常危險，「如果埃斯皮諾薩沒注意到（對方喊暫停）而把球投出去，砸到（打者的）臉是非常危險的。」

同時岸田也為自家子弟兵感到擔憂，「如果（為了因應暫停）強行中斷投球動作，對投手肩膀和手肘的負擔也很大，非常恐怖。」對於這種極可能導致選手受傷的場面，岸田不禁搖頭表示遺憾。


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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...