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▲曾昱磬今日首打席就扛出全壘打，幫助台鋼雄鷹先馳得點。（圖／台鋼雄鷹提供）

中信兄弟繼昨戰4：2擊敗台鋼雄鷹後，本場挑戰連勝卻遭遇阻礙，被台鋼雄鷹洋投坎南用108球完全封鎖，前七局只打出6支零星安打一分未得，先發投手林暉盛則因控球不穩，1、3局各掉1分，黃衫軍終場0：2遭到完封，本季第7度挑戰連勝，再度以失敗告終。中信兄弟開季至今9勝19敗1和，位居聯盟墊底，從3月31日擊敗味全龍、隔日輸球開始，前3次止敗後隔天想挑戰連勝都失敗，直到4月21日到25日3連勝，才終止難堪紀錄，但近10場拿下3勝，並未有連勝入帳，本季至今7度挑戰連勝，僅成功過1次，成功機率降低至14.2%。台鋼雄鷹本場首局就靠曾昱磬本季首轟先馳得點，兄弟岳政華安打上壘，但隨後球隊盜壘戰術失敗，該局攻勢無功而返，台鋼雄鷹則在第三局，靠林暉盛控球不穩，宋柏翰高飛犧牲打追加保險分。坎南本場開打前，本季先發3場防禦率破5，狀況與去年相比有落差，但本場面對中信兄弟宛如神助，用108球力撐七局無失分，僅被打出6安、5K與1保送，賽後防禦率下修至3.71。中信兄弟投手端近況不俗，除林暉盛3局失2分退場後，後續投手包含陳琥、余謙、錢可倫與江忠城，4人合計一分未失，無奈打線端也完全熄火。中信兄弟第八、九局反攻，遇上台鋼雄鷹穩定牛棚組合陳柏清、以及去年以30次救援拿到救援王獎項的林詩翔，打線無法有所突破，終場0：2輸球，本季第6次在止敗後隔天再度輸球，最快下周二12日交手富邦悍將開始，迎來下一波連敗。