2026年96自由車聯賽台北站暨國手選拔積分賽，今（10）日於天母運動公園熱血登場。作為115年度國手選拔積分賽的開幕戰，今年賽事不僅參賽人數以450人刷新歷史紀錄，更首度與日本指標賽事「Tour de Okinawa環沖繩自行車賽」正式簽約結盟。在最受注目的男子菁英組賽事中，許仕儒與旅日名將杜志濠戰至最後一刻，最終由許仕儒以不到一公尺的微小差距逆轉封王。
許仕儒大膽突圍！與杜志濠上演「毫秒級」衝刺對決
男子菁英組與 U23 組今日進行總長41公里的城市繞圈賽。比賽中段，效力於日本職業隊宇都宮閃電隊（Astemo Utsunomiya Blitzen）的杜志濠與馮俊凱多次發動攻擊。關鍵時刻，前勁車隊小將許仕儒果斷跟上杜志濠的最後一波突圍，兩人攜手將主集團甩開。
進入最後直線衝刺，許仕儒展現強大的末段加速實力，與杜志濠幾乎同時壓線。裁判最終判定許仕儒以52分18秒、毫秒之差率先過線，成功包辦男子菁英組與U23組雙料冠軍。許仕儒賽後興奮表示：「我知道杜大哥（杜志濠）實力很強，最後衝刺我告訴自己一定要咬住，對自己的衝刺很有信心！」
杜志濠肯定新生代實力！目標鎖定名古屋亞運奪牌
雖然與冠軍擦身而過，但杜志濠仍大方稱讚許仕儒的表現：「仕儒的極端衝刺能力在國內是數一數二的好。」已取得名古屋亞運門票的杜志濠也提到，目前正全力針對亞運賽道進行模擬，「計時賽道有接近700公尺的爬升，這對器材與體能都是全新挑戰，我真的很想在亞運拿牌。」
女子組戰況白熱化！黃亭茵大集團衝刺驚險衛冕
女子菁英組方面，「台灣一姊」黃亭茵（Huang Ting-ying）以37分06秒奪冠。不同於過往的單飛奪冠模式，今年黃亭茵面臨極大挑戰，她直言：「今年大家實力提升很多，怎麼攻都甩不開。」最終賽事演變成大集團衝刺，黃亭茵憑藉豐富經驗與瞬間爆發力守住后座，她笑稱大集團衝刺讓她找回了「久違的戰鬥感」。
台日結盟新紀元！四色榮譽衫名單揭曉
今年賽事另一里程碑是正式與日本環沖繩賽事（Tour de Okinawa）結盟。未來台灣車友參加沖繩賽事將享有專屬起跑區與紀念品等國際資源。本站榮譽衫得主也同步揭曉：許仕儒包辦冠軍橘衫與衝刺王藍衫；萬大中奪得新人王白衫；登山王紅點衫則由杜志濠穿上。
第三屆96聯賽台北站完美落幕，2026年96聯賽也正式點燃國手積分戰火，9月7日將移師高海拔經典賽場「武嶺」，迎接更殘酷的爬坡決戰。
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男子菁英組與 U23 組今日進行總長41公里的城市繞圈賽。比賽中段，效力於日本職業隊宇都宮閃電隊（Astemo Utsunomiya Blitzen）的杜志濠與馮俊凱多次發動攻擊。關鍵時刻，前勁車隊小將許仕儒果斷跟上杜志濠的最後一波突圍，兩人攜手將主集團甩開。
進入最後直線衝刺，許仕儒展現強大的末段加速實力，與杜志濠幾乎同時壓線。裁判最終判定許仕儒以52分18秒、毫秒之差率先過線，成功包辦男子菁英組與U23組雙料冠軍。許仕儒賽後興奮表示：「我知道杜大哥（杜志濠）實力很強，最後衝刺我告訴自己一定要咬住，對自己的衝刺很有信心！」
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雖然與冠軍擦身而過，但杜志濠仍大方稱讚許仕儒的表現：「仕儒的極端衝刺能力在國內是數一數二的好。」已取得名古屋亞運門票的杜志濠也提到，目前正全力針對亞運賽道進行模擬，「計時賽道有接近700公尺的爬升，這對器材與體能都是全新挑戰，我真的很想在亞運拿牌。」
女子菁英組方面，「台灣一姊」黃亭茵（Huang Ting-ying）以37分06秒奪冠。不同於過往的單飛奪冠模式，今年黃亭茵面臨極大挑戰，她直言：「今年大家實力提升很多，怎麼攻都甩不開。」最終賽事演變成大集團衝刺，黃亭茵憑藉豐富經驗與瞬間爆發力守住后座，她笑稱大集團衝刺讓她找回了「久違的戰鬥感」。
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今年賽事另一里程碑是正式與日本環沖繩賽事（Tour de Okinawa）結盟。未來台灣車友參加沖繩賽事將享有專屬起跑區與紀念品等國際資源。本站榮譽衫得主也同步揭曉：許仕儒包辦冠軍橘衫與衝刺王藍衫；萬大中奪得新人王白衫；登山王紅點衫則由杜志濠穿上。
第三屆96聯賽台北站完美落幕，2026年96聯賽也正式點燃國手積分戰火，9月7日將移師高海拔經典賽場「武嶺」，迎接更殘酷的爬坡決戰。