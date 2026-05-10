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▲「台灣一姊」黃亭茵（中）在女子菁英組大集團衝刺中展現強大爆發力，順利守住冠軍獎盃，為亞運備戰注入強心針。（圖／96聯賽提供）

▲96聯賽台北站吸引近450名好手參賽，現場更有日本環沖繩賽事代表團見證台日國際賽事合作夥伴關係正式締結。（圖／96聯賽提供）

2026年96自由車聯賽台北站暨國手選拔積分賽，今（10）日於天母運動公園熱血登場。作為115年度國手選拔積分賽的開幕戰，今年賽事不僅參賽人數以450人刷新歷史紀錄，更首度與日本指標賽事「Tour de Okinawa環沖繩自行車賽」正式簽約結盟。在最受注目的男子菁英組賽事中，許仕儒與旅日名將杜志濠戰至最後一刻，最終由許仕儒以不到一公尺的微小差距逆轉封王。男子菁英組與 U23 組今日進行總長41公里的城市繞圈賽。比賽中段，效力於日本職業隊宇都宮閃電隊（Astemo Utsunomiya Blitzen）的杜志濠與馮俊凱多次發動攻擊。關鍵時刻，前勁車隊小將許仕儒果斷跟上杜志濠的最後一波突圍，兩人攜手將主集團甩開。進入最後直線衝刺，許仕儒展現強大的末段加速實力，與杜志濠幾乎同時壓線。裁判最終判定許仕儒以52分18秒、毫秒之差率先過線，成功包辦男子菁英組與U23組雙料冠軍。許仕儒賽後興奮表示：「我知道杜大哥（杜志濠）實力很強，最後衝刺我告訴自己一定要咬住，對自己的衝刺很有信心！」雖然與冠軍擦身而過，但杜志濠仍大方稱讚許仕儒的表現：「仕儒的極端衝刺能力在國內是數一數二的好。」已取得名古屋亞運門票的杜志濠也提到，目前正全力針對亞運賽道進行模擬，「計時賽道有接近700公尺的爬升，這對器材與體能都是全新挑戰，我真的很想在亞運拿牌。」女子菁英組方面，「台灣一姊」黃亭茵（Huang Ting-ying）以37分06秒奪冠。不同於過往的單飛奪冠模式，今年黃亭茵面臨極大挑戰，她直言：「今年大家實力提升很多，怎麼攻都甩不開。」最終賽事演變成大集團衝刺，黃亭茵憑藉豐富經驗與瞬間爆發力守住后座，她笑稱大集團衝刺讓她找回了「久違的戰鬥感」。今年賽事另一里程碑是正式與日本環沖繩賽事（Tour de Okinawa）結盟。未來台灣車友參加沖繩賽事將享有專屬起跑區與紀念品等國際資源。本站榮譽衫得主也同步揭曉：許仕儒包辦冠軍橘衫與衝刺王藍衫；萬大中奪得新人王白衫；登山王紅點衫則由杜志濠穿上。第三屆96聯賽台北站完美落幕，2026年96聯賽也正式點燃國手積分戰火，9月7日將移師高海拔經典賽場「武嶺」，迎接更殘酷的爬坡決戰。