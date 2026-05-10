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▲高雄Attackers FC濱本瑪琳(右一)於主場完成精彩帽子戲法。（圖／高雄先鋒提供）

▲高雄Attackers FC(右)曾雯婷與Daiana(左)，完成職業生涯於主場最後一戰。（圖／高雄先鋒提供）

2026木蘭聯賽進入尾聲，高雄先鋒（Kaohsiung Attackers FC）9日於楠梓足球場迎來本季主場最終戰。面對台中櫻花，高雄先鋒火力全開，憑藉前鋒濱本瑪琳（Marin Hamamoto）單場狂進三球演出「帽子戲法」，終場以5比0強勢奪勝。此外，球隊特別宣布重磅喜訊，長期深耕台灣聯賽的日籍核心中場若林美里，已正式完成歸化程序。若林美里具備優異的比賽閱讀能力與領袖氣質，是高雄先鋒的中場發動機，未來她將有機會披上中華隊戰袍，為中華女足的中場戰力帶來質的提升。開賽第11分鐘，高雄先鋒便展開閃電攻勢。若林美里（Misato Wakabayashi）於後場送出精準長傳，塚本奈緒左路突破後傳中，上辻佑實（Yumi Uetsuji）禁區前沿左腳勁射破網，首開紀錄。第41分鐘，Daiana送出穿透性直塞，濱本瑪琳把握對方停球失誤斷球推射得分，半場結束高雄已取得2比0領先。下半場高雄先鋒攻勢未歇，第70分鐘及77分鐘，濱本瑪琳接連利用自由球混戰與角球機會，展現頂級門前嗅覺，先是搶點破門，隨後更頭槌入網完成帽子戲法。傷停補時第92分鐘，李宛珍機警補射入網，將比分鎖定在5比0。除了激烈的球賽，現場氣氛在賽後達到最高潮。背號16號的曾雯婷與10號的Daiana在此役後正式掛靴，全隊與球迷列隊致意，現場掌聲與淚水交織。兩位球員多年來見證了球隊的成長，其場上的拚勁與領導力，已成為高雄足球文化的象徵。高雄 Attackers FC表示，希望透過球隊長期經營與深耕，持續提升台灣女子足球競爭力，並讓更多球迷走進球場，一同感受足球帶來的熱情與感動。