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▲金州勇士功勳總教練科爾（Steve Kerr）此次續約後的年薪預計將從1750萬美金調升至2000萬美金，再次刷新NBA總教練的最高薪紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士帥位之爭塵埃落定！在經歷了數週的退役傳聞與流言後，權威記者查拉尼亞（Shams Charania）證實，傳奇教頭科爾（Steve Kerr）已同意一份為期兩年的續約協議。這份合約不僅確保了柯瑞（Stephen Curry）在40歲前都將與這位恩師合作，更讓科爾在NBA總教練薪資排行榜上，再次奪回統治地位。科爾原本就是聯盟最高薪教頭，去年的年薪約為1750萬美金。根據消息人士透露，這次續約兩年的薪資將有顯著提升，預計來到年薪2000萬美金的驚人水準。儘管勇士本季戰績起伏，甚至出現過科爾考慮離隊的傳聞，但老闆、總管以及核心球員柯瑞都堅決留人。球團內部人士表示：「這從來不是錢的問題，我們必須做出對籃球最正確的決定。」科爾的留任，為正處於換血期的勇士王朝提供了最強大的延續性。薪資排行第二名由兩位戰術大師並列：史波斯特拉（Erik Spoelstra）：他在2024年與邁阿密熱火簽下 8 年 1.2 億美金的超大型合約，一度重塑教頭市場行情。泰隆魯（Tyronn Lue）：洛杉磯快艇為了留住這位季後賽奇才，開出 5 年 7000 萬美金合約，加計激勵獎金後平均年薪約來到 1500 萬美金。即便熱火與快艇本季在季後賽表現不如預期，但兩隊老闆依然將這兩位教頭視為建隊基石，重金投資毫不手軟。雖然密爾瓦基公鹿在首輪止步後展開了詹金斯（Taylor Jenkins）時代，但瑞佛斯在 2025-26賽季仍領取了高達 1100 萬美金的薪水。這個數字也是目前NBA頂尖教頭的平均門檻，包括馬祖拉（Joe Mazzulla）、卡萊爾（Rick Carlisle）與烏度卡（Ime Udoka）的身價都在此區間。科爾（Steve Kerr）續約勇士再次設立標竿，NBA冠軍級別教頭的價碼已來到史上新高。目前市場依然變動劇烈，奧蘭多魔術與芝加哥公牛正積極尋找能建立球隊文化的新帥，而波特蘭拓荒者也持續評估長期發展方向。