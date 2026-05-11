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獲取方式： 擁有5260萬美元球員選項，可透過跳出合約後簽署中產特例（機會渺茫），或執行選項後請求湖人交易。





擁有5260萬美元球員選項，可透過跳出合約後簽署中產特例（機會渺茫），或執行選項後請求湖人交易。 優點： 他是歷史上最無私、球商最高的球星之一。詹姆斯能分擔柯瑞的持球壓力，讓他重回致命的無球打法。此外，詹姆斯與格林（Draymond Green）交情匪淺，對柯爾也極度尊重，更衣室化學反應不成問題。





他是歷史上最無私、球商最高的球星之一。詹姆斯能分擔柯瑞的持球壓力，讓他重回致命的無球打法。此外，詹姆斯與格林（Draymond Green）交情匪淺，對柯爾也極度尊重，更衣室化學反應不成問題。 疑慮：明年將滿42歲的年齡是最大隱憂，出勤率在過去幾季已出現顯著下滑。





獲取方式： 需公鹿決定重建並開放報價，勇士需奉上所有選秀權與年輕球員。





需公鹿決定重建並開放報價，勇士需奉上所有選秀權與年輕球員。 優點： 31歲的年紀是三人中最年輕的，其禁區威懾力與防守範圍能補足勇士最弱的籃板與禁區得分。他與柯瑞一內一外的配合堪稱夢幻，且字母哥能確保勇士在「後柯瑞時代」仍具競爭力。





31歲的年紀是三人中最年輕的，其禁區威懾力與防守範圍能補足勇士最弱的籃板與禁區得分。他與柯瑞一內一外的配合堪稱夢幻，且字母哥能確保勇士在「後柯瑞時代」仍具競爭力。 疑慮：字母哥近年的傷病史以及與格林之間潛在的「火爆」化學反應是變數；此外，他缺乏外線能力，可能擠壓勇士強調空間感的進攻體系。





▲金州勇士高層在確保總教練柯爾續約後，正全力運作夏日補強，目標鎖定詹姆斯、安戴托昆波與雷納德其中一人。（圖／美聯社／達志影像）

獲取方式： 快艇本季在附加賽遭勇士淘汰後，老闆鮑默可能考慮重組。勇士或需動用巴特勒（Jimmy Butler III）作為交易主軸。





快艇本季在附加賽遭勇士淘汰後，老闆鮑默可能考慮重組。勇士或需動用巴特勒（Jimmy Butler III）作為交易主軸。 優點： 雷納德被視為柯爾體系下的「究極球員」。他場均27.9分、三分命中率39.1%，且具備歷史級的防守能力。他就像是極大化、快節奏版的威金斯（Andrew Wiggins），能與格林組成全聯盟最令人恐懼的鋒線防守網。





雷納德被視為柯爾體系下的「究極球員」。他場均27.9分、三分命中率39.1%，且具備歷史級的防守能力。他就像是極大化、快節奏版的威金斯（Andrew Wiggins），能與格林組成全聯盟最令人恐懼的鋒線防守網。 疑慮：「出勤率」是雷納德揮之不去的標籤。在勇士陣容普遍偏老的情況下，再加入一位傷病常客，對球團的體能醫療團隊將是巨大的賭博。





▲雷納德（Kawhi Leonard）雖然本季表現出色，但其不穩定的健康狀況，仍是勇士球團評估時的最大疑慮。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在確定續約功勳教頭科爾（Steve Kerr）後，休賽季的目標已是眾人皆知，那就引援一名頂級巨星；考量到柯瑞（Stephen Curry）奪冠視窗日益縮小，灣區今年的補強顯得格外迫切。在眾多流言中，詹姆斯（LeBron James）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與雷納德（Kawhi Leonard）三位名字最常被提及，究竟誰才是勇士的最完美解答？雖然勇士同時爭奪這三人的機率不一，但這反映出球團不願浪費柯瑞（Stephen Curry）巔峰末期的決心。詹姆斯（LeBron James）代表了短期戰力與商業巔峰；字母哥（Giannis Antetokounmpo）則是跨時代的天賦補強；雷納德（Kawhi Leonard）則在戰術適配度上最為契合。這個夏天，勇士高層的決定，將直接定義這支王朝球隊未來三年的走向。