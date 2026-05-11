金州勇士在確定續約功勳教頭科爾（Steve Kerr）後，休賽季的目標已是眾人皆知，那就引援一名頂級巨星；考量到柯瑞（Stephen Curry）奪冠視窗日益縮小，灣區今年的補強顯得格外迫切。在眾多流言中，詹姆斯（LeBron James）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與雷納德（Kawhi Leonard）三位名字最常被提及，究竟誰才是勇士的最完美解答？
詹姆斯（LeBron James）：極致球商與商業價值
雷納德（Kawhi Leonard）：最完美的戰術拼圖
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- 獲取方式：擁有5260萬美元球員選項，可透過跳出合約後簽署中產特例（機會渺茫），或執行選項後請求湖人交易。
- 優點：他是歷史上最無私、球商最高的球星之一。詹姆斯能分擔柯瑞的持球壓力，讓他重回致命的無球打法。此外，詹姆斯與格林（Draymond Green）交情匪淺，對柯爾也極度尊重，更衣室化學反應不成問題。
- 疑慮：明年將滿42歲的年齡是最大隱憂，出勤率在過去幾季已出現顯著下滑。
- 獲取方式：需公鹿決定重建並開放報價，勇士需奉上所有選秀權與年輕球員。
- 優點：31歲的年紀是三人中最年輕的，其禁區威懾力與防守範圍能補足勇士最弱的籃板與禁區得分。他與柯瑞一內一外的配合堪稱夢幻，且字母哥能確保勇士在「後柯瑞時代」仍具競爭力。
- 疑慮：字母哥近年的傷病史以及與格林之間潛在的「火爆」化學反應是變數；此外，他缺乏外線能力，可能擠壓勇士強調空間感的進攻體系。
- 獲取方式：快艇本季在附加賽遭勇士淘汰後，老闆鮑默可能考慮重組。勇士或需動用巴特勒（Jimmy Butler III）作為交易主軸。
- 優點：雷納德被視為柯爾體系下的「究極球員」。他場均27.9分、三分命中率39.1%，且具備歷史級的防守能力。他就像是極大化、快節奏版的威金斯（Andrew Wiggins），能與格林組成全聯盟最令人恐懼的鋒線防守網。
- 疑慮：「出勤率」是雷納德揮之不去的標籤。在勇士陣容普遍偏老的情況下，再加入一位傷病常客，對球團的體能醫療團隊將是巨大的賭博。