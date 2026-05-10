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▲台鋼雄鷹曾昱磬今日敲出陽春砲，是他生涯首次在母親節開轟，也是聯盟第100支「母親節全壘打」。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.5.10）

中華職棒今（10）日共3場比賽，賽前聯盟累積95支「母親節全壘打」，味全龍與富邦悍將之戰，共出現4支全壘打，中信兄弟與台鋼雄鷹之戰則是出現1支，正好是聯盟史上第100支「母親節全壘打」，依照賽事編號，中職「母親節」第100轟由曾昱磬擊出，戴培峰則是繼1992年味全龍陳金茂後，睽違34年再有捕手於母親節開轟。今年母親節中職共有3場比賽，新莊球場悍將與龍隊的比賽，龍隊開路先鋒郭天信一開賽敲出首局首打席全壘打，替龍隊先馳得點，2局下輪到悍將開砲，戴培峰擊出右外野3分砲，替悍將追平比數，6局下輪到孔念恩建功，從李超手上敲出追平陽春砲，9局下王念好炸裂，悍將再度追平戰局，最終靠著高國麟代打再見安打，以8：7氣走龍隊。兄弟與雄鷹之戰也有全壘打，曾昱磬首局就敲出陽春砲，替雄鷹先馳得點，3局上雄鷹再靠著宋柏翰的高飛犧牲打追加分數，終場就以2：0完封兄弟；桃猿球場賽事，桃猿以7：2擊退獅隊，不過該場比賽沒有出現全壘打。今日賽前聯盟累積95支「母親節全壘打」，加上今日郭天信、戴培峰、曾昱磬、孔念恩、王念好的全壘打，剛好累積100轟。依據賽事編號順序，「母親節全壘打」的第100轟是由曾昱磬擊出。此外，今日開轟的選手，都是首度在母親節炸裂，其中戴培峰是繼1992年陳金茂後，第2位在母親節開轟的捕手。根據聯盟紀錄，彭政閔、王柏融皆以4轟並列中職「母親節全壘打」，彭政閔曾在2003年、2009年母親節各敲1支全壘打，2013年母親節則是敲出單場雙響砲；王柏融2016年、2017年母親節各敲1轟，2018年繳出單場雙響砲的成績。2018年球季的母親節，Lamigo桃猿朱育賢、林立、陽耀勳、王柏融，加上獅隊高國慶、兄弟陳子豪都有開轟紀錄，6人共打了7轟，是中職史上最多轟的母親節。