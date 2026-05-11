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▲勇士隊預計將在今年夏天稍晚與柯瑞進行續約對話。（圖／美聯社／達志影像）

▲柯瑞最終的續約意願與金額，預計將視球團今夏交易補強的成效，以及對未來競爭力的佈局而定。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊續留王朝核心的計畫正持續推進。在成功以兩年合約續簽總教練科爾（Steve Kerr）後，據報勇士球團計畫於今年夏天正式開啟與王牌球星柯瑞（Stephen Curry）的續約談判，力求讓這位灣區傳奇在勇士效力至職業生涯終點。他下一季年薪高達6260萬美元（約合新台幣19.6億元），勇士新合約是否還會給隊魂如此高的待遇，受到矚目。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）、史雷特（Anthony Slater）及謝爾本（Ramona Shelburne）的聯合報導，勇士隊「預計將在今年夏天稍晚與柯瑞進行續約對話」。目前柯瑞的合約尚餘一季（2026-27賽季），下個球季的薪資上限金額高達6260萬美元。依照聯盟規定，今年剛年滿38歲的柯瑞，有資格在今夏簽下一份為期最高兩年的延展合約。儘管柯瑞已步入職業生涯後期，但他曾在今年4月明確表示，自己「肯定」預計還會在NBA再戰多個球季。勇士球團已率先與總教練科爾達成兩年續約共識，這不僅鞏固了科爾作為聯盟最高薪教練的地位，也釋放出球團欲維持競爭力的強烈訊號。隨著科爾與柯瑞的合約方向明朗化，加上格林（Draymond Green）在2026-27賽季握有2770萬美元的球員選項（預計將執行或簽下續約），這意味著曾聯手奪下四座總冠軍的「三巨頭」核心架構與主帥，有望至少再攜手征戰一至兩個球季。除了留住核心球員，報導也指出勇士管理層在今夏的操作將會非常「具有攻擊性」，旨在重新調整陣容，以應對競爭激烈的西區戰局。勇士正積極尋求另一名明星球員助拳，特別是在陣中前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因2月接受ACL手術、預計下賽季將缺席部分賽事的情況下，補強顯得迫在眉睫。悉勇士在今年2月交易截止日前，曾嘗試向密爾瓦基公鹿提議以「4個無保護首輪選秀權」交換球星阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），雖遭公鹿拒絕，但也展現了勇士重返爭冠行列的決心。柯瑞最終的續約意願與金額，預計將視球團今夏交易補強的成效，以及對未來競爭力的佈局而定。對於全球勇士球迷而言，能看到柯瑞繼續穿著金州戰袍，無疑是今年休賽季最值得期待的消息。