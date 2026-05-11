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洛杉磯湖人隊目前在季後賽次輪陷入0：3的絕境，晉級希望渺茫，而因傷缺陣多場的核心球員唐西奇（Luka Doncic）何時回歸仍是未知數。然而，近日傳出唐西奇計畫在今年夏天代表斯洛維尼亞出戰2027年世界盃資格賽，此消息一出，隨即引發大量湖人球迷與分析師的不滿。唐西奇自4月2日遭遇二級腿筋拉傷後，已連續缺席14場比賽，眼睜睜看著球隊在對陣雷霆的系列賽中命懸一線。儘管唐西奇在職業賽場無法復出，但據悉他極大機率將參加今夏的國家隊任務。這項決定讓苦等他回歸救火的湖人球迷感到心寒，社群媒體上湧現大量負評，有球迷發文狠酸：「看著球隊打完82場例行賽，看著MVP候選人受傷，看著球隊好不容易挺過首輪，結果第二輪他還是不能打。但別擔心！夏天你就能看到他代表斯洛維尼亞出賽了！」另一位球迷則直言：「如果他夏天真的去打國家隊，我會非常生氣，他的首要任務應該是為了2026-27賽季保持健康。」面對洛杉磯球迷的怒火，追蹤唐西奇動態的相關帳號「Luka Updates」則嘗試做出解釋，強調東契奇對家鄉的熱愛與承諾。該帳號表示，唐西奇的傷勢預計在兩週後就能達到100%痊癒，屆時代表國家隊出賽並無風險。斯洛維尼亞方強調：「大多數美國人永遠無法理解代表家鄉出賽對斯洛維尼亞人意味著什麼，這是我們從小受到的教育。只要健康，他每次都會履行承諾為國效力。」現年27歲的唐西奇在接受媒體採訪時，也對自己無法上場表達了極大的沮喪。他透露受傷當時被告知需休養八週，雖然他在歐洲接受了高濃度的血小板血漿（PRP）治療試圖加速復原，但效果並未如預期。唐西奇表示：「這非常令人挫折。我不認為人們能理解那種感覺，尤其是在季後賽這個最好打球的時刻，我卻只能在場邊看著隊友戰鬥。」斯洛維尼亞將於7月3日與7月6日分別對陣愛沙尼亞與瑞典。