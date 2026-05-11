NBA 2026年季後賽西區準決賽G4持續在明尼蘇達Target Center點燃戰火！台灣時間5月11日，聖安東尼奧馬刺將尋求客場連勝以奪下系列賽聽牌權。目前馬刺以2比1領先明尼蘇達灰狼。回顧G3，馬刺在「外星人」文班亞馬狂轟39分的統治級表現下，以115比108險勝。對於灰狼而言，這場比賽已無退路，若無法在主場扳平戰局，將陷入被聽牌並且回馬刺主場背水一戰的絕境。
✳️ 明尼蘇達灰狼（西區第 6） vs. 聖安東尼奧馬刺（西區第 2）
灰狼在G3其實打出了一場精彩的好球，「蟻人」愛德華茲攻下32分宣告傷勢已無大礙，無奈球隊在決勝節無法限制文班亞馬的得分。對於灰狼來說，G4的關鍵在於角色球員的穩定度，特別是進攻端的投射選擇。回到主場的第二戰，灰狼勢必會針對文班亞馬進行更激進的包夾與騷擾，試圖找回首輪那種令人窒息的防守壓迫感，誓言在自家門口扳平系列賽。
聖安東尼奧馬刺：外星人降臨 團隊體系運轉自如
馬刺隊在G3展現了極其可怕的關鍵球處理能力。即便灰狼全隊6人得分上雙，馬刺依然能靠著文班亞馬在末節獨攬16分的驚人演出收下勝利。目前馬刺在客場表現得甚至比主場更為冷靜，團隊分享球流暢，全隊的均衡火力，讓灰狼防線顧此失彼。馬刺的目標非常明確：趁勝追擊取得聽牌，徹底擊垮灰狼的季後賽之路。
✳️ 近況分析
明尼蘇達灰狼：防守型側翼的進攻迷航 灰狼在G3雖然拚搶積極，但側翼主力麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的低迷手感成了沉重負擔。數據顯示，灰狼在場上多次創造出空檔，卻未能轉化為得分。G4對灰狼而言是尊嚴之戰，他們能否改善G3曾一度落後15分的慢熱開局，並在下半場維持與馬刺對攻的火力，將決定這支北大荒勁旅本季的命運。
聖安東尼奧馬刺：文班亞馬的無解統治力 馬刺目前在攻守兩端都已調整到位，且文班亞馬在G3展現了跨時代的進攻天賦，不僅能在禁區護框，外線3顆三分球更是讓灰狼的防守佈置徹底失效。馬刺目前的優勢在於他們在第四節展現出的心理穩定度，只要文班亞馬在場上，對手就很難發動有效的大規模反撲。
✳️ 焦點球星
明尼蘇達灰狼：麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels） 作為球隊最重要的防守大鎖，麥克丹尼爾斯在G3的進攻端表現令人搖頭，全場22投僅5中的效率成了灰狼敗因之一。G4他必須在防守端持續給予文班亞馬壓力的同時，找回他應有的底角三分準頭與空切時機。若他持續在進攻端「打鐵」，灰狼將很難有人能在進攻端分擔愛德華茲的壓力。
聖安東尼奧馬刺：文班亞馬（Victor Wembanyama） G3狂轟39分、15籃板、5阻攻，文班亞馬已經證明自己就是這個系列賽最強大的球員。他在攻守兩端的影響力讓灰狼雙塔形同虛設。G4他勢必會遭遇灰狼更強悍的身體對抗甚至是包夾，文班亞馬能否在高強度對抗下維持投籃準星，是馬刺能否聽牌的關鍵。
✳️ 觀戰重點
灰狼 VS. 馬刺 G3 精彩回顧：
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- 比賽地點： 灰狼主場（Target Center）
- 開賽時間： 5月11日（一）上午07：30
灰狼在G3其實打出了一場精彩的好球，「蟻人」愛德華茲攻下32分宣告傷勢已無大礙，無奈球隊在決勝節無法限制文班亞馬的得分。對於灰狼來說，G4的關鍵在於角色球員的穩定度，特別是進攻端的投射選擇。回到主場的第二戰，灰狼勢必會針對文班亞馬進行更激進的包夾與騷擾，試圖找回首輪那種令人窒息的防守壓迫感，誓言在自家門口扳平系列賽。
聖安東尼奧馬刺：外星人降臨 團隊體系運轉自如
馬刺隊在G3展現了極其可怕的關鍵球處理能力。即便灰狼全隊6人得分上雙，馬刺依然能靠著文班亞馬在末節獨攬16分的驚人演出收下勝利。目前馬刺在客場表現得甚至比主場更為冷靜，團隊分享球流暢，全隊的均衡火力，讓灰狼防線顧此失彼。馬刺的目標非常明確：趁勝追擊取得聽牌，徹底擊垮灰狼的季後賽之路。
✳️ 近況分析
明尼蘇達灰狼：防守型側翼的進攻迷航 灰狼在G3雖然拚搶積極，但側翼主力麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的低迷手感成了沉重負擔。數據顯示，灰狼在場上多次創造出空檔，卻未能轉化為得分。G4對灰狼而言是尊嚴之戰，他們能否改善G3曾一度落後15分的慢熱開局，並在下半場維持與馬刺對攻的火力，將決定這支北大荒勁旅本季的命運。
聖安東尼奧馬刺：文班亞馬的無解統治力 馬刺目前在攻守兩端都已調整到位，且文班亞馬在G3展現了跨時代的進攻天賦，不僅能在禁區護框，外線3顆三分球更是讓灰狼的防守佈置徹底失效。馬刺目前的優勢在於他們在第四節展現出的心理穩定度，只要文班亞馬在場上，對手就很難發動有效的大規模反撲。
✳️ 焦點球星
明尼蘇達灰狼：麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels） 作為球隊最重要的防守大鎖，麥克丹尼爾斯在G3的進攻端表現令人搖頭，全場22投僅5中的效率成了灰狼敗因之一。G4他必須在防守端持續給予文班亞馬壓力的同時，找回他應有的底角三分準頭與空切時機。若他持續在進攻端「打鐵」，灰狼將很難有人能在進攻端分擔愛德華茲的壓力。
聖安東尼奧馬刺：文班亞馬（Victor Wembanyama） G3狂轟39分、15籃板、5阻攻，文班亞馬已經證明自己就是這個系列賽最強大的球員。他在攻守兩端的影響力讓灰狼雙塔形同虛設。G4他勢必會遭遇灰狼更強悍的身體對抗甚至是包夾，文班亞馬能否在高強度對抗下維持投籃準星，是馬刺能否聽牌的關鍵。
✳️ 觀戰重點
- 外星人續航力： 文班亞馬能否連續兩場客場繳出統治級數據？
- 側翼投籃大賽： 麥克丹尼爾斯能否洗刷22投5中的恥辱，回饋愛德華茲的組織？
- 籃板球保衛戰： 灰狼能否利用戈貝爾的高度優勢，在禁區與馬刺抗衡？
- 失誤控制： 兩隊在前三戰節奏偏快，誰能在關鍵時刻減少失誤，誰就能掌控戰局。
- 明尼蘇達灰狼： Donte DiVincenzo（賽季報銷）。
- 聖安東尼奧馬刺： 無。
|時間
|對戰組合 (客隊 vs. 主隊)
|03:30 AM
|紐約尼克 vs. 費城76人 (G4)
|07:30 AM
|聖安東尼奧馬刺 vs. 明尼蘇達灰狼 (G4)
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
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