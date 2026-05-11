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▲湖人若決定交易里夫斯，絕不能只換回角色球員，而必須補進另一名高水準的持球創作者。（圖／美聯社／達志影像）

▲布哈特別點名了克里夫蘭騎士隊的超級巨星米契爾作為潛在交易對象。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊在季後賽次輪第三戰再次崩盤，陷入0：3的絕境。球隊後衛里夫斯（Austin Reaves）今夏本有望簽下一份大合約，但低迷的表現也讓他陷入輿論漩渦。隨著湖人球季極可能在G4畫下句點，里夫斯目前傳出交易傳聞，隨隊記者直言若是交易他，必須再找一名出色的持球者，而克里夫蘭騎士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）可能是考慮對象。現年27歲的里夫斯在剛結束的例行賽打出生涯代表作，一度讓湖人球迷高喊「給他頂薪」。然而，季後賽的表現卻讓他跌入谷底。雖然有觀點認為他剛從二級腹斜肌拉傷中復原，表現受限情有可原，但他在場上的掙扎已讓許多激進粉絲要求球團撤銷他的核心地位。里夫斯在2026-27賽季擁有約1500萬美元的球員選項，外界普遍預期他會跳出合約追求大約，合約總額可能在1.5億到2.5億美元之間。湖人管理層目前面臨兩難：是該奉上接近頂薪的合約續留，還是尋求「先簽後換」來升級陣容？湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）在個人影音頻道中針對里夫斯的去留提出了重要警告。他指出，湖人若決定交易里夫斯，絕不能只換回角色球員，而必須補進另一名高水準的持球創作者。「如果你決定送走里夫斯，你必須找到另一位高水準的球場指揮官與組織者，」布哈表示，「因為你不能讓唐西奇身邊只剩下一群角色球員，那樣的水準不足以讓湖人奪冠。」布哈特別點名了克里夫蘭騎士隊的超級巨星米契爾作為潛在交易對象。他分析，湖人應該複製2024年唐西奇在達拉斯獨行俠的成功模式——當時東契奇與厄文（Kyrie Irving）組成的頂級後場雙槍，成功帶隊闖入總決賽。布哈認為，米契爾在進攻層次上遠高於里夫斯，「他是更優秀的球員，他在進攻端帶來的巨大影響力，足以抵銷防守端可能產生的疑慮。」米契爾具備頂尖的得分與切入能力，能有效分擔唐西奇在場上的持球壓力，打造出令全聯盟膽寒的雙核心後場。但儘管米契爾是理想目標，但里夫斯在季後賽低迷的表現無疑損害了他的交易價值，這可能讓湖人在追求大牌球星時需付出更多額外籌碼。