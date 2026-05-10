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2026年世界桌球團體錦標賽今（10）日迎來中日女團決戰，日本17歲小將張本美和表現驚豔，首點就爆冷打破生涯對戰王曼昱11連敗魔咒。儘管日本一度取得2：1點數領先，中國球后孫穎莎獨拿關鍵兩點，僅失12分就拍落張本美和扳成平手。最後王曼昱迅速調整狀態回歸，直落三擊敗早田希娜，中國女團以3：2完成七連霸。孫穎莎賽後稱讚隊友王曼昱有頂住壓力，「我們不是單邊作戰，而是整個團隊都在全力以赴。」同時感謝球迷的支持。世界排名第5的張本美和本屆賽事狀態極佳，在此之前已豪取7連勝。首點面對從未勝過的苦主王曼昱，張本美和開賽即採取凶狠搏殺，讓王曼昱措手不及。雖王曼昱在連丟兩局後頑強追平，但決勝局張本美和再度爆發，最終以11：4、11：9、6：11、4：11、11：4，局數3：2力克強敵，不僅收下對戰首勝，也為日本隊拔得頭籌。第二點中國球后孫穎莎展現宰制力，直落三橫掃早田希娜，為中國隊止血扳平。不料第三點日本削球好手27歲橋本帆乃香靠著密不透風的防守，以3：1擊敗失誤過多的中國新秀蒯曼，讓日本隊再度超前。關鍵第四點「一單」對決，孫穎莎展現球后風範，張本美和一開局就陷入極大劣勢，最終孫穎莎僅失12分便橫掃對手，將比賽強行拖入決勝盤。決勝點王曼昱重整旗鼓，面對早田希娜始終保持領先，最終以直落三關門成功，早田希娜次局一開始雖以2分領先，卻出現發球掛網失分，最後王曼昱以11：7、11：7、11：5直落三拍落早田希娜。最終中國以3：2擊退日本女團，摘下隊史7連霸。雖日本女團再度飲恨奪銀，但此次將中國隊逼入第五盤，展現再次撼動世界桌壇的實力。今天獨得兩點的孫穎莎賽後接受採訪，他表示，「我覺得今天這場比賽跌宕起伏，日本隊現在的實力與發揮越來越出色，其實跟上次釜山決賽（2024世桌賽）的過程差不多。曼昱也在第一場失利以後，第五場頂住了壓力吧。」王曼昱贏球後在場邊與孫穎莎相擁。「感謝來倫敦支持我們的球迷，感謝中國隊一直在給我們加油。」孫穎莎最後也說，團體賽和個人項目不同，「我們不是單邊作戰，而是整個團隊都在全力以赴。」感謝球隊、球壇前輩的後援。