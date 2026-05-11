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在足球運動的漫長歷史中，1986年世界盃8強賽阿根廷對陣英格蘭，無疑是最具神話色彩的一頁。在福克蘭戰爭結束僅四年的背景下，這場比賽被賦予了濃厚的民族情緒。而主角只有一個人，那就是馬拉度納（Diego Maradona）。他在這場比賽中用兩種截然不同的方式摧毀了英格蘭；一個是足球史上最大的爭議，另一個則是史上最驚豔的藝術品。比賽第51分鐘，場上出現了令人屏息的一幕。英格蘭中場哈吉（Steve Hodge）試圖解圍，球卻向自家球門方向飛去。身高僅165公分的「黃金男孩」馬拉度納奮力衝向英格蘭門將希爾頓（Peter Shilton），在高度居於劣勢的情況下，他並未用頭槌，而是伸出左手將球撥入網內。即便英格蘭球員瘋狂抗議，但在VAR技術問世前，突尼西亞籍主審納賽爾（Ali Ben Nasser）判定進球有效。馬拉度納賽後形容這個進球：「一半是馬拉度納的頭，一半是上帝的手。」這句話也成為足球史上最著名的註解。就在「上帝之手」發生僅4分鐘後，馬拉度納再度震撼世界。他在中場接球後，利用如魔術般的左腳帶球疾走，連續晃過五名英格蘭防守球員與門將，單人長驅直入54公尺完成射門。這一球徹底展現了他的天賦，連對手前鋒萊尼克爾（Gary Lineker）都坦言：「那一刻，我真的想為他鼓掌。」雖然英格蘭在第81分鐘由萊尼克爾（Gary Lineker）追回一球，但終究難擋阿根廷的勝利步伐。阿根廷最終在該屆比賽奪冠。有趣的是，當年賽後與馬拉度納互換球衣的英格蘭球員哈吉（Steve Hodge），在2022年將這件珍貴戰袍送上拍賣場，最終以驚人的893萬美元（約2.8億台幣）成交，再次證明了馬拉度納無可取代的歷史地位。