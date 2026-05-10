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▲富邦悍將鈴木駿輔帽子上寫下「媽媽，謝謝你」的日文，他表示想在母親節當天對媽媽表達感謝。（圖／記者陳柏翰攝,2026.5.10）

中華職棒富邦悍將日籍投手鈴木駿輔今（10）日對味全龍主投6局失4分，最終無關勝敗，賽後鈴木受訪時，被問到帽子上為何寫著「媽媽，謝謝妳（お母さん、ありがとう）」，鈴木說，自己能在台灣打球，真的很想跟母親表達感謝，鈴木坦言，日本人可能比較含蓄，但台灣人對身旁的人都大方表達感謝，「一直都有人對我說要懂得表達，但我始終不太清楚具體該怎麼做。」此役面對龍隊打線，鈴木開局失掉3分，不過後續回穩，最終繳出6局失4分的內容，被敲出7安，另外送出4次三振、3次保送，最終無關勝敗。值得一提的是，今日正好是一年一度的「母親節」，鈴木在自己的帽子上寫下「媽媽，謝謝妳（お母さん、ありがとう）」被問到為何要將此話寫在帽沿，鈴木有感而發，「自己能在台灣打球，真的很想對母親表達感謝，雖然來台灣是第3年，但我從台灣文化中學到很多。」鈴木坦言，日本人可能比較含蓄，但台灣人對媽媽、老婆或女朋友，都會很直接、大方表達愛與感謝，我覺得這是我過去比較欠缺的部分。」鈴木說，以前其實不太會去表達自己的感受，「無論是對身邊的人，還是對他人的尊敬與感謝都是如此。從高中開始到現在，一直都有人對我說要懂得表達，但我始終不太清楚具體該怎麼做。」鈴木進一步表示，「今年我真的深刻感受到對台灣的人們、球隊的工作人員、隊友，以及監督、教練，還有一直在身邊支持我的父母，都懷抱著很深的感謝。」鈴木也覺得，當自己懂得去感謝各種不同的人時，身邊的人一定也會願意幫助自己，「同時，我也產生了一種使命感，覺得自己也必須成為能夠幫助別人的人。正因為抱持著這樣的想法，今年才能一路走到現在，繼續打著棒球。」