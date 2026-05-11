洛杉磯道奇隊長期以來傳聞鎖定的目標是匹茲堡海盜隊的王牌右投史金恩茲（Paul Skenes），不過如今他們們可能將面臨巨大的跳戰。根據美媒《MLB.com》記者蘭德哈瓦（Manny Randhawa）報導，紐約洋基正積極實現這一筆交易，針對這位明星右投的「搶人大戰」已演變成東西兩大豪門道奇與洋基的正面對決。
道奇夢幻輪值 史金恩茲、大谷、山本聯手
現年23歲的史金恩茲展現了當今球界最頂尖的宰制力。去年他先發32場，以1.97的防禦率傲視大聯盟，不僅奪下國聯賽揚獎，更在短短兩年內達成從新人王到明星賽成員、再到聯盟防禦率王的驚人躍遷。
值得注意的是，史金恩茲出生於加州橘郡，目前在南佛羅里達也有房產，這讓他加盟家鄉球隊道奇隊的可能性備受關注。若這樁交易成真，史金恩茲將與大谷翔平、山本由伸組成堪稱大聯盟史上最強的先發輪值。
洋基也想搶 美媒指紐約正積極促成交易
然而，道奇想搶人絕非易事。紐約洋基隊早在去年交易截止日前就曾與海盜接觸，雖然當時海盜並無放人意願，但洋基並未放棄。
蘭德哈瓦指出：「洋基正致力於實現這樁交易，且這種積極態度短時間內不會改變。」洋基管理層將史金恩茲視為奪冠的最後一塊拼圖，預計將與道奇展開一場「超大型交易爭奪戰」。
史金恩茲被公認現役最強右投
史金恩茲目前被譽為大聯盟最具吸引力的交易籌碼之一。其職業生涯還不常，但已十分輝煌，目前2度入選明星賽、2025年國聯賽揚獎、2024年國聯新人王。2025年防禦率1.97為全MLB第一。
面對兩大豪門的熱情邀約，海盜隊是否會選擇在今夏或明年球季釋出這位少年王牌，已成為全美職棒界最矚目的焦點。
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現年23歲的史金恩茲展現了當今球界最頂尖的宰制力。去年他先發32場，以1.97的防禦率傲視大聯盟，不僅奪下國聯賽揚獎，更在短短兩年內達成從新人王到明星賽成員、再到聯盟防禦率王的驚人躍遷。
值得注意的是，史金恩茲出生於加州橘郡，目前在南佛羅里達也有房產，這讓他加盟家鄉球隊道奇隊的可能性備受關注。若這樁交易成真，史金恩茲將與大谷翔平、山本由伸組成堪稱大聯盟史上最強的先發輪值。
洋基也想搶 美媒指紐約正積極促成交易
然而，道奇想搶人絕非易事。紐約洋基隊早在去年交易截止日前就曾與海盜接觸，雖然當時海盜並無放人意願，但洋基並未放棄。
蘭德哈瓦指出：「洋基正致力於實現這樁交易，且這種積極態度短時間內不會改變。」洋基管理層將史金恩茲視為奪冠的最後一塊拼圖，預計將與道奇展開一場「超大型交易爭奪戰」。
史金恩茲被公認現役最強右投
史金恩茲目前被譽為大聯盟最具吸引力的交易籌碼之一。其職業生涯還不常，但已十分輝煌，目前2度入選明星賽、2025年國聯賽揚獎、2024年國聯新人王。2025年防禦率1.97為全MLB第一。
面對兩大豪門的熱情邀約，海盜隊是否會選擇在今夏或明年球季釋出這位少年王牌，已成為全美職棒界最矚目的焦點。