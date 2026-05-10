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中華職棒富邦悍將今（10）日在延長賽10局下靠著代打高國麟的關鍵一擊，以8：7氣走味全龍，高國麟成為中職史上唯一1位「母親節開轟+再見安打」的球員。賽後高國麟坦言，代打是一份困難的角色，失敗的次數一定會比成功多，但仍要保持正面的心態去面對每一天。能夠在母親節拿MVP，高國麟笑說，「辛苦我老婆了，她應該更開心。」高國麟此役板凳出發，延長賽10局下上場代打，把握得點圈機會，敲出再見安打，助隊以8：7氣走龍隊，高國輝這支再見安打，是中職史上第2支「母親節再見安打」，前一次是2024年隊友王正棠，值得一提的是，高國麟曾在2020年母親節開轟，成為中職唯一1位「母親節開轟+再見安打」的球員。賽後悍將總教練後藤光尊指出，推出高國麟代打的原因，是覺得跟龍隊投手林鋅杰的節奏很合。高國麟表示，後藤是為心思細膩的教練，「我沒有特別注意到，當下只知道有可能代打，先準備好對投手的timing。」高國麟透露，自己從5局就開始熱身，讓身體保持在動的狀態。高國麟坦言，代打是一份困難的工作、角色，「結果如何我們不能控制，就是盡全力打好每一場球，不可能每次都成功，失敗一定會比較多，保持正面的心態去應對每一天、每一個打席。」高國麟也謝謝哥哥、打擊教練高國輝的指導，「我很開心今天可以把這份工作做好，幫助球隊拿下勝利。」能夠在母親節寫紀錄，高國麟說老婆應該更開心，「辛苦我老婆了。」