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▲「小高」高錦瑋此場比賽在國王嚴密防守下還是攻下13分。（圖／桃園雲豹提供）

桃園台啤永豐雲豹今（10）在主場與來訪的新北國王進行本季季後賽首戰，儘管克羅馬以全場最高29分、抓11籃板送出12次助攻演出大三元，但全隊3分外線失靈、全場僅投進4顆，相較下國王則是投進16顆、命中率近5成，雲豹終場就以105：113不敵，兩隊13日將繼續在桃園巨蛋交手。此戰桃園巨蛋共有5508名球迷進場，一開賽雲豹還在尋找投籃手感，不但外線失準，就連罰球命中率也不到4成，首節打完就以22比36落後，儘管從第2節開始團隊就開始積極追分，後面3節得分都優於對手，無奈首節落後太多，終場仍無力翻轉局面。雲豹總教練羅德爾(Henrik Rödl)認為，首節比賽很關鍵，因為一開賽時，球隊沒有做出向之前同樣的防守強度，尤其在季後賽這種高強度比賽，只是到後面意識到需要做出哪種防守強度之時就已經有點晚了，他說：「雖然之後有追分，但我們還是有小細節要改善，就像發球還有空檔時的一些出手把握度要更好。」克羅馬表示，賽後大家還是會回去看影片，自己也知道這是一場高得分的比賽，所以最重要的關鍵是要專注在防守上，這場輸了回去會做一些調整準備迎接第2戰，畢竟是這一個系列賽，不是一場定生死的賽事，他說：「就是要做到得分比他們高、然後用防守去限制對手的分數。」「小高」高錦瑋此場比賽在國王嚴密防守下還是攻下13分，他說：「國王在進攻上球的流動非常好，造成我們防守上非常困難，所以我們下一場要調整好。」米勒(Malcolm Miller)此戰攻下23分抓11籃板、迪亞洛(Cheick Diallo)17分，林信寬則是攻下13分。