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▲U19籃球聯盟特優組冠軍賽，Sonics球員慶祝奪冠，這不僅是隊史首冠，更是母親節最好的禮物。（圖／U19籃球聯盟提供）

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，今日在母親節的溫馨氛圍下迎來特優組冠軍戰。原本被看好能奪冠的預賽第一「未來籃圖」，雖然擁有身高209公分的巨塔邱琮禔坐鎮禁區，但在下半場遭逢「Sonics」變陣包夾。Sonics憑藉著林冠宇教練精準的車輪戰防守，終場以43比37爆冷擊敗強敵，成功問鼎隊史第一座聯賽冠軍。開賽首節，雙方戰成7比7平手，競爭進入白熱化。第二節未來籃圖展現禁區優勢，靠著雙塔邱琮禔與蕭守程聯手肆虐籃下，拉出一波13比5的攻勢。備受關注的長人邱琮禔更在比賽中上演劇力萬鈞的單手灌籃，瞬間引爆全場氣氛，幫助球隊帶著領先優勢進入下半場。然而易籃後戰局風雲變色，Sonics總教練林冠宇下達「包夾限制傳導」的防守密令。林冠宇賽後表示：「我們盡量限制對方長人持球，並透過積極輪轉來防守。」這項策略成功讓邱琮禔陷入犯規陷阱，進攻節奏大亂。Sonics在第三節打出19比5的高潮反超比分，末節雖未來籃圖試圖反撲，但Sonics穩住陣腳，最終順利收下桂冠。帶隊首年就奪冠的林冠宇教練特別點名10號程宥嘉為本季進步最大的球員。目前就讀南港高工的程宥嘉表示：「我以前不太敢打球，轉來這隊後學習如何處理球並幫助隊友。」他特別感謝支持他打球的父親，每場比賽後都會陪他檢討影片，精進個人球感。另一方面，未來籃圖總教練孫瑋伯難掩失落，但也坦言陣中球員多為俱樂部性質，面對一週練球五、六天的校隊，能走到這一步已是不易。陣中備受矚目的長人邱琮禔下個月將啟程前往美國亞特蘭大預備學校（The Skills Factory）進修。接觸籃球僅約一年的他坦言，雖然缺乏比賽經驗，但在「台灣飛人」陳信安親自指導後，自己的投籃與腳步已有顯著進步，期待赴美後能持續蛻變。