我是廣告 請繼續往下閱讀

效力休士頓太空人的旅美好手鄧愷威，經過5天休息後，今（11）日台灣時間凌晨1點40分先發交手辛辛那提紅人，首局雖然被紅人球星迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）打出內野安打，隨後仍順利化解危機，後續兩局雖然投出保送、觸身球，仍保持無失分，用51球投完3局無失分，僅被打出1支安打，結果邁入第四局投球就出事，單局被狂敲4安、包含2支長打，一口氣慘失3分退場，太空人陷入0：3落後。鄧愷威開季擠進大聯盟26人名單中，原本擔任長中繼、靠好表現晉升勝利組，更在太空人先發輪值因傷倒一片情況下，獲得支援先發機會，上戰先發在4月29日面對金鶯，主投3局被打出5支安打失2分退場。本場面對紅人，是鄧愷威相隔12天後再度擔任先發投手，這次改面對紅人，首局首打席就對本森（Will Benson）投出三振，再讓下一棒史提爾（Spencer Steer）敲出三壘飛球出局，接著交手迪拉克魯茲，飆出本場最快95.1英里（約153公里）速球，仍被打出強勁滾地球，三壘手傳球偏差形成內野安打，最後讓下一棒史都華（Sal Stewart）敲左外野飛球出局，化解失分危機。鄧愷威第2局一上場就投出保送，隨後讓捕手斯蒂芬森（Tyler Stephenson）敲出投手方向滾地球，鄧愷威穩定處理，與當家球星奧圖維（Jose Altuve）聯手上演精采雙殺，再讓鄧恩（Blake Dunn）打出一壘滾地球結束。鄧愷威第3局快速取得2出局，卻在2好0壞時對本森投出觸身球，所幸鄧愷威回穩，讓史提爾敲三壘滾地球被刺殺。用51球主投3局僅被打出1安打、1K無失分，用球數創下本季新高。鄧愷威本季首度邁入第四局投球，結果馬上被狙擊，迪拉克魯茲敲安上壘，史都華、布勒戴（JJ Bleday）連續補上2支長打，讓鄧愷威一口氣失掉2分，隨後斯蒂芬森再敲反方向安打，打進第3分，鄧愷威最終用63球包含40顆好球，主投3.0局被打出5安打、失3分退場，保送與三振各1，賽後防禦率升至3.12。