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順位 球隊 順位 球隊 1 華盛頓巫師 8 亞特蘭大老鷹 2 猶他爵士 9 達拉斯獨行俠 3 曼菲斯灰熊 10 密爾瓦基公鹿 4 芝加哥公牛 11 金州勇士 5 洛杉磯快艇（來自溜馬） 12 奧克拉荷馬雷霆 6 布魯克林籃網 13 邁阿密熱火 7 沙加緬度國王 14 夏洛特黃蜂

幸運女神終於眷顧華盛頓！2026年NBA選秀抽籤儀式於今（11）日在芝加哥舉行，華盛頓巫師隊成功抽中狀元籤，這也是球隊自2010年挑選沃爾（John Wall）以來，時隔16年再次獲得狀元席位。巧合的是，今日代表巫師隊上台的正是昔日狀元沃爾，他再次為華盛頓帶來了轉機。巫師隊本季戰績僅17勝65負，寫下隊史65年來最慘淡的表現之一，甚至曾讓熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）單場轟下83分。然而，這幾年的低迷終於在今日換來了回報。目前巫師陣中已透過季中交易招攬了崔楊（Trae Young）與戴維斯（Anthony Davis）兩大球星，如今再握有這枚珍貴的狀元籤，將有機會在6月的選秀會上挑選一名具備即戰力的超級新星，重整旗鼓衝擊東區戰局。外界普遍認為2026梯隊是罕見的「選秀大年」，前幾順位的新秀都被看好具備成為全明星的潛力。目前最受矚目的前三大新秀包括：來自堪薩斯大學的天才後衛達林·彼得森（Darryn Peterson）；杜克大學的明星前鋒卡梅隆·布澤爾（Cameron Boozer）；BYU（楊百翰大學）的全能側翼AJ·迪班薩（AJ Dybantsa）。此外，北卡羅萊納大學的前鋒威爾森（Caleb Wilson）與阿肯色大學後衛阿庫夫（Darius Acuff）也都是巫師隊在狀元位置考慮的人選。本次抽籤結果顯示，猶他爵士隊拿下了第2順位，曼菲斯灰熊與芝加哥公牛則分列3、4名。本屆抽籤幾家歡樂幾家愁。布魯克林籃網本季僅20勝卻未能擠入前5順位；而最慘的莫過於印第安納溜馬，雖然戰績不佳，但其首輪選秀籤已因祖巴茨（Ivica Zubac）交易案送往快艇，導致今日快艇收穫了第5順位。2026年NBA選秀將於6月23日至24日在紐約舉行，選秀聯合試訓則於週一在芝加哥展開。