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紐約尼克今（11）日在客場展現了殘暴的進攻火力，全場狂轟25記三分球，追平NBA季後賽歷史紀錄，最終以144：114大勝費城76人。尼克以系列賽4：0橫掃對手，輕鬆挺進東區決賽，這也是尼克隊史最具統治力的晉級時刻之一。比賽從第一節起便失去懸念。背水一戰的76人試圖守護主場，卻迎來尼克隊史詩級的三分雨。尼克首節前12次三分出手命中11球，單節三分球13中11，追平季後賽單節三分紀錄，首節便取得43：24的巨大領先。進入第二節，尼克攻勢毫無減弱，麥克布萊德（Miles McBride）與布朗森（Jalen Brunson）輪流發砲，半場結束尼克已射入18記三分球，追平季後賽半場歷史紀錄，以81比57領先。半場81分的得分也刷新了球隊季後賽紀錄，徹底打斷76人的反撲氣焰。下半場尼克並未收手，唐斯（Karl-Anthony Towns）展現策應能力，頻頻餵餅隊友，自己也在底角輕鬆命中長距離。末節由達迪耶（Pacôme Dadiet）投中全隊第25記三分球，正式追平季後賽單場三分球紀錄。144分的單場得分，也寫下了尼克隊史季後賽新高。麥克布萊德三分9投7中砍下25分；布朗森三分10投6中貢獻22分、6助攻；唐斯展現全能身手，僅上場約20分鐘便繳出17分與10助攻；哈特（Josh Hart）則有17分、9籃板演出。恩比德（Joel Embiid）空砍24分、5籃板；馬克西（Tyrese Maxey）得到17分；喬治（Paul George）表現低迷，僅拿7分。這場系列賽呈現了一邊倒的局面，尼克四戰合計淨勝76人高達89分，堪稱「降維打擊」。即便防守大將阿努諾比（OG Anunoby）因傷缺席，尼克強大的陣容深度與恐怖的外線準度，讓76人的防線形同虛設。尼克率先挺進東決後，將獲得至少4天的休息時間，坐等騎士與活塞系列賽的勝方。