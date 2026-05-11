我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA選秀抽籤儀式於今（11）日落下帷幕，金州勇士隊最終保住了其原本順位，將握有首輪第11順位選秀籤。儘管未能如願跳升至前四順位的「狀元籤區」，但勇士球團對此結果仍抱持極大信心，認為在被譽為「本世紀最強」的選秀大年中，第11順位仍有極高機會選入明星級戰力。勇士隊助理總經理賴瑞·哈里斯（Larry Harris）在抽籤結果揭曉後表示，雖然每支球隊都希望貪心地拿到狀元籤，但球團對第11順位早有心理準備。哈里斯強調：「我們在早期的選秀準備工作中，針對第1至15、16順位的球員都做了詳盡調查，我們對這個順位能選到的球員感到非常、非常滿意。」事實上，勇士進入抽籤儀式前僅有2%的機率能擠進前四順位，最終維持在第11順位完全符合預期。對於勇士球迷而言，第11順位具有特殊的歷史意義。勇士隊上一次握有這個順位是在2011年，當時他們挑選了來自華盛頓州立大學的射手克雷·湯普森（Klay Thompson）。湯普森隨後成長為五屆全明星，並成為勇士八年四冠王朝的核心成員。雖然勇士隊史在11順位也曾選過比德林斯（Andris Biedrins）或皮特魯斯（Mickael Pietrus）等球員，但湯普森的成功經驗無疑為今年的選秀增添了無限想像空間。多位專家公認2026年選秀是近20年來天賦最頂尖的一屆。除了頂端的四位超級新星（布澤爾、迪班薩、彼得森、威爾森）外，二、三梯隊的球員也具備成為全明星的潛力。目前被預測落在10至12順位的潛在目標有洛佩茲（Karim Lopez）：來自墨西哥的前鋒，目前效力於紐西蘭破壞者隊。勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）曾親自遠赴澳洲視察。另外，路易斯維爾大學的高評價後衛布朗二世（Mikel Brown Jr.）、密西根大學的長人中鋒馬拉（Aday Mara）、亞利桑那大學後衛伯里斯（Brayden Burries），都是被預期可能的人選。雖然第11順位的價值不如前四順位那樣足以作為換取超級巨星的唯一籌碼，但在如此深厚的選秀大年中，這枚選秀籤仍是極具吸引力的資產。無論是選擇挑選一名具備即戰力的新秀為柯瑞（Stephen Curry）分擔壓力，或是將其納入重組陣容的交易包裹，勇士管理層目前的籌碼依然充足。隨著選秀聯合試訓（Combine）於本週在芝加哥展開，勇士球團將深入評估每一位新秀，力求在6月23日的選秀大會上再次點石成金。