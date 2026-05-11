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費城76人今（11）日在主場以114：144慘敗給紐約尼克，系列賽以0：4慘遭橫掃，正式告別本季。這場失利不僅終結了費城的季後賽之路，更讓球隊寫下NBA史上最難堪的紀錄，他們成為歷史首支在前一輪完成「1：3大逆轉」晉級後，卻在下一輪被橫掃出局的球隊。賽後球隊當家中鋒恩比德（Joel Embiid）在回顧自身本季傷病不斷的情況時，開玩笑地表示自己可能該上教堂祈福，直言「費城可能被詛咒了」。作為前例行賽MVP，恩比德此役展現高效表現，出戰27分鐘，8投8中貢獻24分、5籃板與4助攻。儘管個人數據優異，仍無法阻擋球隊崩盤。至此，恩比德持續坐穩一項尷尬紀錄：他是NBA歷史上唯一一位從未打進過分區決賽的例行賽MVP。自2014年以探花之姿被選中以來，恩比德進入聯盟12年，始終無法突破季後賽次輪的魔咒。賽後談及接連不斷的傷病困擾，恩比德顯得既無奈又沮喪。他透露自己近期除了膝蓋問題，還飽受闌尾手術後的併發症折磨，直言：「身體整個狀態全都亂了套。」面對命運多舛的職業生涯，恩比德調侃道：「或許我該多去教堂祈福，又或許我被厄運纏身，也可能是費城這座城市被詛咒了——當然這只是玩笑話。」儘管身體狀況欠佳，恩比德仍對下個賽季保持自信，並表示未來會提高出勤率：「我知道只要我能上場，其他一切都會隨之而來。」除了場上的潰敗，76人管理層還需面對龐大的薪資壓力。據統計，兩大核心恩比德與保羅·喬治（Paul George）未來兩個賽季的薪資合計高達2.319億美元。2026-27賽季，兩人合計薪資1.122億美元；2027-28賽季，兩人合計薪資1.193億美元。恩比德在2028-29賽季還握有6740萬美元的球員選項，兩人的合約總額將持續佔據球隊薪資空間直至2029年。在領取頂級薪資的情況下，雙星卻無法帶隊挺進分區決賽，今日喬治僅拿7分的低迷表現更是雪上加霜。對於費城而言，如何在重金壓力下重整旗鼓，將是這個夏天最嚴峻的挑戰。