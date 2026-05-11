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效力於美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊的台灣好手李灝宇，在今日對陣堪薩斯皇家隊的比賽中傳來捷報。擔任先發二壘手、打擊第8棒的李灝宇，於比賽初期便敲出大聯盟生涯首支三壘安打，帶有1分打點，他自己也跑回得分，目前他打擊率上升到1成78。今日李灝宇在第2局上迎來個人首個打席，在球數1好2壞的情況下，精準鎖定一顆時速93.6英里的四縫線快速球，將球帶向右外野深處。這球擊球初速高達100.1英里，飛行距離達368英尺，李灝宇憑藉快速腳程直奔三壘，生涯首支三壘安打正式出爐，也將一壘上的跑者送回來得分。隨後，李灝宇更趁著對方的守備失誤，積極跑回本壘為球隊攻下分數。這記強勁的長打，其擊球角度26.0度，為這一場比賽打出好的開始。除了大聯盟賽場，多位台灣旅美好手今日也分別出賽：柯敬賢（道奇隊１A）今日代表倫秋庫卡蒙佳地震（Rancho Cucamonga Quakes）出戰，擔任先發右外野手、第4棒。遺憾的是，柯敬賢今日手感較冷，4個打數沒有安打，且吞下3次三振，賽後打擊率小降至.284，上壘率仍維持在優異的.398。林昱珉（響尾蛇隊3A）今日在 3A 代表雷諾王牌（Reno Aces）先發主投。林昱珉此役投球過程較為艱辛，主投2.1局被擊出5支安打，失2分皆為責失，並投出2次四壞球保送，未能送出三振。林昱珉在3局下遭遇滿壘危機時退場，最終無關勝敗，目前自責分率為4.66。在3A的賽場上，混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今日表現全面，全場5打數敲出2支安打，並單場跑出2次盜壘成功（賽季累計7次），目前打擊率突破3成大關。另一名混血強棒隆恩（Jonathon Long）今天才敲出一發擊球初速108.2英里的重砲二壘安打，帶有1分打點。