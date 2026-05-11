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▲紐約尼克球星布朗森（Jalen Brunson）在費城主場予取予求，帶領球隊完成橫掃，也暴露出76人現有陣容與聯盟頂級強權之間的鴻溝。（圖／美聯社／達志影像）

▲76人馬克西（Tyrese Maxey）及探花郎艾奇庫姆（VJ Edgecombe）這對年輕後場組合被視為費城唯一的希望，專家建議球隊應儘速圍繞兩人重組戰力。（圖／美聯社／達志影像）

費城76人在2026年季後賽次輪的結局，不僅僅是尷尬，更是一場徹頭徹尾的羞辱。在美國母親節午後，紐約尼克以144：114在費城主場完成了無情的橫掃。更令費城球迷心碎的是，這場生死戰的主場看台竟被一片橘藍色的紐約球衣攻佔，噓聲與嘲諷聲在富國銀行中心（Wells Fargo Center）迴盪。這場慘敗撥開了長期籠罩在球隊上空的迷霧，讓現實變得無比清晰，這支以恩比德（Joel Embiid）為核心構建的球隊，已經走到了必須與過去「斷捨離」的十字路口。專欄作家莫菲（David Murphy）直言不諱地指出，費城不能再對現有的陣容抱持任何幻想。長期以來，76人一直是一座「分裂的房子」：恩比德在場時，他們理論上具備爭冠實力；恩比德不在時，他們則是完全不同的另一支球隊。本季費城深刻體會到，圍繞著一名出勤率極度不穩定的超級巨星建立身分認同是多麼困難。自2024年夏天簽下保羅喬治（Paul George）以來，恩比德在兩年內僅出賽了64場比賽。這種斷斷續續的存在，不僅破壞了球隊的連續性，更在無形中阻礙了年輕核心的成長節奏。在對陣尼克的第四戰中，這種差距被無限放大。下半場剛開始五分鐘，尼克球星布朗森（Jalen Brunson）一次戲耍費城防線的反手上籃，隨後又利用恩比德的傳球失誤投進三分彈，瞬間將領先擴大到29分。那一刻，比賽實際上已經結束，大批費城球迷選擇提早離場。恩比德或許曾是這座城市的救世主，但在32歲且傷痕累累的當下，他已不再是那個能決定比賽走勢的差異製造者，甚至可能在錯誤的方向上發揮影響力。費城的未來必須也只能建立在馬克西（Tyrese Maxey）與新秀艾奇庫姆（V.J. Edgecombe）這對年輕後場組合上。從現在起，任何關於奪冠的願景，都必須以這兩人的技術特點為核心來佈局陣容。艾奇庫姆在首輪與次輪展現出的潛力與防守耐受力，證明了他值得球隊投入更多資源與空間。如果76人繼續讓恩比德的巨大合約與戰術地心引力左右決策，他們將會浪費這兩位年輕才俊最精華的成長期。然而，轉型的過程將異常痛苦。恩比德剩餘三年近1.9億美元的合約，加上36歲保羅喬治兩年破億的薪資，如同沉重的財務鐵鍊，鎖死了費城在自由市場的補強空間。在缺乏足夠選秀權資產來誘使其他球隊接手這些巨大合約的情況下，管理層面臨的是一場幾乎不可能完成的任務。專欄作家莫菲警告，即便無法立刻送走恩比德，球隊也必須從心理與戰略上「降低他的存在感」，不再將他視為決策的優先考量，這才是費城復興的唯一出路。