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NBA季後賽次輪正打得火熱，聖安東尼奧馬刺隊的超級球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在今（11）日對陣明尼蘇達灰狼隊的第四戰（Game 4）中，因二級惡意犯規遭到驅逐出場。這是文班亞馬職業生涯首次被驅逐，這突如其來的轉折，可能將成為改變此激烈系列賽的關鍵因子。事件發生在第二節剩餘約9分鐘時。當時文班亞馬在籃下抓下防守籃板，卻遭到灰狼隊前鋒瑞德（Naz Reid）與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的包夾與肢體碰撞。文班亞馬疑似因不滿對方的防守動作，在持球轉身時，朝身後的瑞德喉部猛力揮出一肘，導致瑞德當場痛苦倒地。現場裁判在進行長達數分鐘的影像回放審查後，認定文班亞馬的動作屬於「過度且觸及肩膀以上部位」，最終判定為二級惡意犯規（Flagrant 2），並依規定將其直接驅逐出場。在裁判審查期間，灰狼主場球迷更是整齊高喊「把他趕出去！（Throw him out!）」，場面氣氛極度緊繃。這項舉動對一向冷靜、情緒控管優異的文班亞馬而言極其反常。雖然他在場上充滿鬥志，但鮮少參與肢體衝突，更遑論主動挑起事端。然而，灰狼隊擁有全聯盟最具侵略性且身體對抗最強的防線，文班亞馬在整個系列賽中多次向裁判抱怨對方的防守過於激進，顯然在此刻終於達到了臨界點。被驅逐後，文班亞馬並未立刻離場，而是與板凳席上的每一位隊友與工作人員擊掌，並拍手鼓勵隊友繼續奮戰。是否追加處分？文班亞馬此舉影響系列賽發展在文班亞馬退場前，馬刺在系列賽以2：1領先，且今晚比賽戰況膠著。失去這位場均攻守數據驚人的核心後，馬刺禁區僅剩在系列賽中表現平庸的備援中鋒柯奈特（Luke Kornet）苦撐。隨著季後賽進入關鍵階段，文班亞馬的這次驅逐不僅可能讓馬刺丟失系列賽領先優勢，其後續是否會面臨聯盟追加處分，也將成為左右西區季後賽走勢的關鍵因素。