美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（11）日主場迎戰亞特蘭大勇士，此戰道奇打線遭到勇士投手群封鎖，全場僅擊出2支安打，而勇士打線則是火力全開，開路先鋒杜邦（Mauricio Dubón）個人貢獻3分打點，而大谷翔平此戰打擊繳白卷，4次打擊機會都沒有擊出安打，終場勇士就以7：2擊敗道奇，拿下2連勝。
勇士開局先拿4分 杜邦個人貢獻3打點
2局上，勇士靠著懷特（Eli White）的安打先馳得點，隨後杜邦在滿壘的情況下擊出二壘安打，一口氣打回三分打點，勇士在1局上打完就取得4：0領先，隨後兩隊上演投手戰，3局到7局兩隊都沒有進帳任何分數。
蒙西開轟無用 道奇仍吞主場二連敗
8局上，鮑德溫（Drake Baldwin）擊出陽春砲，勇士擴大領先為5：0，8局下半，道奇打線終於甦醒，塔克（Kyle Tucker）在兩出局後選到保送，下一棒的蒙西（Max Muncy）敲出一發右外野方向兩分砲，幫助道奇比分開帳，並將落後縮小至2：5。
9局上，勇士首棒打者歐森（Matt Olson）敲出一發中外野陽春砲，隨後勇士靠著觸身球以及安打再打回一分，9局下道奇沒能再取得分數，勇士終場就以7：2擊敗道奇。
道奇先發投手弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）此戰主投8.2局，被擊出7支安打失7分，投出7次三振，吞下本季第5敗；勇士先發投手埃爾德（Bryce Elder）此戰則是主投5.2局僅失1分，投出4次三振、8次保送，最終拿下本季第4勝。
資料來源：《MLB》
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2局上，勇士靠著懷特（Eli White）的安打先馳得點，隨後杜邦在滿壘的情況下擊出二壘安打，一口氣打回三分打點，勇士在1局上打完就取得4：0領先，隨後兩隊上演投手戰，3局到7局兩隊都沒有進帳任何分數。
蒙西開轟無用 道奇仍吞主場二連敗
8局上，鮑德溫（Drake Baldwin）擊出陽春砲，勇士擴大領先為5：0，8局下半，道奇打線終於甦醒，塔克（Kyle Tucker）在兩出局後選到保送，下一棒的蒙西（Max Muncy）敲出一發右外野方向兩分砲，幫助道奇比分開帳，並將落後縮小至2：5。
9局上，勇士首棒打者歐森（Matt Olson）敲出一發中外野陽春砲，隨後勇士靠著觸身球以及安打再打回一分，9局下道奇沒能再取得分數，勇士終場就以7：2擊敗道奇。
道奇先發投手弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）此戰主投8.2局，被擊出7支安打失7分，投出7次三振，吞下本季第5敗；勇士先發投手埃爾德（Bryce Elder）此戰則是主投5.2局僅失1分，投出4次三振、8次保送，最終拿下本季第4勝。
資料來源：《MLB》