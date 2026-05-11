洛杉磯道奇今（11）日在主場交手亞特蘭大勇士，全場道奇打線徹底熄火，全隊僅敲出2支零星安打，寫下本季單場最少安打的難堪紀錄。最終道奇2：7不敵勇士，賽後蒙西（Max Muncy）表示，隊友現在「太想當英雄」，反而讓團隊陷入低潮。
太想當英雄了 蒙西點出道奇團隊問題
面對近期打線的疲軟，蒙西受訪時直言：「我覺得現在每個人都有點用力過猛了。大家都知道球隊正陷入苦戰，比起把機會傳遞給下一位隊友，每個人似乎都想把責任扛在肩上，試圖靠一己之力決定勝負。」蒙西認為，只要找回優質的打擊節奏，個人的手感自然會回溫，「現在只是處於艱難時期，我們必須攜手度過。」
蒙西進一步分析，球員在低潮時往往會在場上鑽研技術細節，這反而會製造反效果，「當你踏入打擊區，就該忘掉練習時的瑣事，專注於眼前的勝負。我們現在可能需要在休息室裡徹底貫徹這個想法。」
宇宙打線大熄火 貝茲將復出
道奇頭號球星大谷翔平近期陷入罕見的大低潮，不僅連10場比賽沒有開轟，5月份的單月打擊率更掉到僅剩0.129。不僅大谷翔平，連同打線核心弗里曼（Freddie Freeman）與塔克（Kyle Tucker）也連兩戰交白卷。數據顯示，道奇 5 月份團隊打擊率0.237、團隊得分36分，多項攻擊數據都在聯盟後段班徘徊，火力支援嚴重不足。
但對於道奇來說好消息是貝茲（Mookie Betts）預計將在明（12）日對陣舊金山巨人的系列賽中傷癒復出，貝茲因右斜腹肌拉傷缺席近5週，對於道奇來說貝茲的復出對於打線來說是一大利多。
資料來源：《Full Count》
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面對近期打線的疲軟，蒙西受訪時直言：「我覺得現在每個人都有點用力過猛了。大家都知道球隊正陷入苦戰，比起把機會傳遞給下一位隊友，每個人似乎都想把責任扛在肩上，試圖靠一己之力決定勝負。」蒙西認為，只要找回優質的打擊節奏，個人的手感自然會回溫，「現在只是處於艱難時期，我們必須攜手度過。」
蒙西進一步分析，球員在低潮時往往會在場上鑽研技術細節，這反而會製造反效果，「當你踏入打擊區，就該忘掉練習時的瑣事，專注於眼前的勝負。我們現在可能需要在休息室裡徹底貫徹這個想法。」
宇宙打線大熄火 貝茲將復出
道奇頭號球星大谷翔平近期陷入罕見的大低潮，不僅連10場比賽沒有開轟，5月份的單月打擊率更掉到僅剩0.129。不僅大谷翔平，連同打線核心弗里曼（Freddie Freeman）與塔克（Kyle Tucker）也連兩戰交白卷。數據顯示，道奇 5 月份團隊打擊率0.237、團隊得分36分，多項攻擊數據都在聯盟後段班徘徊，火力支援嚴重不足。
但對於道奇來說好消息是貝茲（Mookie Betts）預計將在明（12）日對陣舊金山巨人的系列賽中傷癒復出，貝茲因右斜腹肌拉傷缺席近5週，對於道奇來說貝茲的復出對於打線來說是一大利多。
資料來源：《Full Count》