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2026 NBA季後賽費城76人與紐約尼克的東區準決賽今（11）日畫下句點。儘管當家球星「大帝」恩比德（Joel Embiid）帶傷上陣高效繳出24分，但76人終場仍以114：144慘敗給尼克，系列賽0比4慘遭橫掃。這場敗仗不僅宣告76人球季結束，更讓恩比德創下了一項尷尬的歷史紀錄：生涯6次闖進分區準決賽全部出局，成為NBA史上連續輸掉次輪系列賽次數最多的球員。在今日的背水一戰中，恩比德表現得極其高效，全場、以100%的命中率攻下。然而，面對尼克隊窒息式的團隊進攻與三分火力，恩比德的個人表現顯得杯水車薪。76人在比賽中後半段防線崩潰，最終以30分之差慘遭血洗，也寫下了76人近年來在季後賽最難堪的一戰。隨著今日的出局，恩比德的職業生涯紀錄冊上增添了一筆不光彩的標記。根據數據統計，恩比德生涯至今6次帶隊殺進東區半決賽（次輪），最終結果皆為敗北，成為此項尷尬紀錄的歷史第一人。 此前，恩比德與前隊友哈登（James Harden）以「連續5次輸掉次輪」並列歷史第一。今日過後，恩比德正式超越哈登，獨自佔據這項「次輪魔咒」的歷史首位。自恩比德進入聯盟以來，76人始終標榜著「相信過程」，但多年過去，這支球隊始終無法觸及「東區決賽」的地板。恩比德身為例行賽MVP等級的球星，在次輪的領導力與傷病問題再次引發專家論戰。賽後，費城主場球迷的沈默與尼克球迷的歡呼形成鮮明對比。對於即將進入休賽期的76人而言，如何打破這個「次輪天花板」，將是管理層與恩比德必須共同面對的最沉重課題。