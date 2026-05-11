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聖安東尼奧馬刺隊超級球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在今日對陣明尼蘇達灰狼隊的第四戰中，因二級惡意犯規遭驅逐出場，這一哨音可能直接扭轉整個系列賽的走勢。馬刺失去戰力核心，不僅這一場已經無法繼續參賽，若今天灰狼扳平戰局，文班亞馬在關鍵的第五戰能否出賽，就將很大程度地影響本輪系列賽誰將勝出。事件發生在第二節初期，文班亞馬在籃下爭搶位置時揮動肘部，擊中了灰狼隊前鋒瑞德（Naz Reid）的下巴。裁判回看後判定為「不必要且過度」的二級惡意犯規（Flagrant 2），文班亞馬隨即被趕出場，留下僅4分4籃板的數據。《The Athletic》名記史雷特（Anthony Slater）對此發文指出：「這次驅逐出場，極具扭轉系列賽勢頭的潛力。」而馬刺隨隊記者麥克唐納（Jeff McDonald）隨後拋出更令球迷不安的消息：「聯盟將在明日審查文班亞馬的這起犯規，決定其第五戰能否出賽」根據NBA規則，二級惡意犯規不僅會導致當場驅逐與至少2000美元的罰款，賽後還必須呈報聯盟辦公室進行複審。聯盟有權根據動作的危險程度，追加最高 5 萬美元的罰款，甚至處以「禁賽」。目前輿論對於判罰尺度反應兩極，《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）直言：「天啊，那看起來確實像個二級惡意犯規。」認為揮肘擊中頭部具有高度危險性。但也有許多媒體與球迷認為，該動作發生在激烈的籃下卡位過程中，並非死球狀態下的蓄意攻擊，且文班亞馬已因遭驅逐而缺席了大半場比賽，等同於變相服刑，不應再追加禁賽。文班亞馬是馬刺攻防體系的絕對核心，他在第三戰才繳出39分、15籃板、5阻攻的史詩級數據。若聯盟最終決定對其處以禁賽，馬刺在第五戰將失去最具威懾力的籃框保護者與進攻引力，這對原本處於領先優勢的馬刺而言，無疑是滅頂之災。