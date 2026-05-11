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本月數據： 31打數僅敲4安，打擊率低至 .129 。





31打數僅敲4安，打擊率低至 。 長打產量： 5月至今 0全壘打 ，近22場出賽也僅有 1轟 進帳。





5月至今 ，近22場出賽也僅有 進帳。 賽季走勢： 打擊率已跌至.241，其攻擊指數（OPS）與長打率均與全盛時期有明顯落差。





洛杉磯道奇今（11）日在主場續戰亞特蘭大勇士，卻依舊無法突破對手投手的壓制，終場以2：7苦吞二連敗。陣中球星大谷翔平此役表現持續消沉，單場4打數掛蛋，不僅中斷連續安打紀錄，開季至今引以為傲的長打火力也陷入嚴重乾旱期，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也對這位MVP近期的低迷表現給出想法。大谷翔平今日擔任先發指定打擊，首打席吞下三振後，接下來兩次擊球皆為飛球遭接殺。最關鍵的轉折點出現在7局下，道奇當時在2出局後攻佔一、二壘，落後比分的道奇極需大谷一棒逆轉氣勢，無奈他最終僅擊出一壘方向滾地球出局。道奇打線整場受制於勇士投手群，前7局一分未得，直到8局下才由蒙西（Max Muncy）敲出兩分砲免於遭完封，全隊單場僅擊出零星2支安打，表現極其慘澹。過往球迷熟悉的「5月狂谷」今年似乎尚未現身。統計顯示，大谷翔平在5月份的表現極度掙扎：針對大谷翔平的低迷，道奇總教練羅伯斯受訪時給予了客觀的評價。羅伯斯表示：「這就是他所背負的期待之大。如果單看整體數據其實不差，但以他過去達到的高度來說，現在的表現或許會讓人覺得還不夠。」羅伯斯也點出，目前道奇的問題並非只有大谷一人，「像大谷、弗里曼（Freddie Freeman）這類核心球員，若能回歸原本水準，周圍隊友也會被帶動。但目前球隊中有很多球員的表現，都低於原本應有的水準。」大谷翔平過往或許常有球季初段慢熱的習慣，但今年已來到5月卻仍未找回過去的進攻火力。如何讓這位兩屆MVP重新掌握揮棒節奏，並帶動衛冕軍的團隊打擊走出泥淖，將是道奇近期最重要的課題。