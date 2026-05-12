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打擊能否提供火力？ 佐佐木朗希能否回穩？

麥克唐納能否投出壓制力？ 火力能否有所回升？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月12日進行，該日有6場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇主場對上舊金山巨人的比賽，此戰道奇將推出佐佐木朗希先發，而巨人則是推出麥克唐納（Trevor McDonald）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（24勝16敗）vs 舊金山巨人（16勝24敗）比賽地點：道奇球場比賽時間：台灣時間5月12日（二）早上10：10✅ 道奇觀戰焦點：佐佐木朗希狀態謎 打線能否支援佐佐木朗希今年開季碰上低潮，目前4場先發拿1勝3敗，防禦率高達5.97，28.2局投球中被敲出33支安打、失掉19分都是自責分，面對戰績較差的巨人，佐佐木朗希能否找回壓制力是關鍵，打線方面能否提供火力支援同樣是比賽焦點。觀戰重點：✅巨人觀戰焦點：戰績不佳 巨人分區戰績僅優於洛磯巨人本季戰績不佳，目前僅拿下16勝，在國聯西區戰績僅優於科羅拉多洛磯，投、打方面表現皆不佳，本季客場戰績6勝12敗，近10場僅拿下3勝7敗，對於巨人來說，此戰要看麥克唐納能否壓制住巨人打線，而打擊同樣也要有所發揮。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/12）📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：緯來體育台：巨人 VS 道奇華視： 巨人 VS 道奇🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台