美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月12日進行，該日有6場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇主場對上舊金山巨人的比賽，此戰道奇將推出佐佐木朗希先發，而巨人則是推出麥克唐納（Trevor McDonald）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

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洛杉磯道奇（24勝16敗）vs 舊金山巨人（16勝24敗）

比賽地點：道奇球場

比賽時間：台灣時間5月12日（二）早上10：10

✅ 道奇觀戰焦點：佐佐木朗希狀態謎　打線能否支援

佐佐木朗希今年開季碰上低潮，目前4場先發拿1勝3敗，防禦率高達5.97，28.2局投球中被敲出33支安打、失掉19分都是自責分，面對戰績較差的巨人，佐佐木朗希能否找回壓制力是關鍵，打線方面能否提供火力支援同樣是比賽焦點。

觀戰重點：

  1. 打擊能否提供火力？
  2. 佐佐木朗希能否回穩？

✅巨人觀戰焦點：戰績不佳　巨人分區戰績僅優於洛磯

巨人本季戰績不佳，目前僅拿下16勝，在國聯西區戰績僅優於科羅拉多洛磯，投、打方面表現皆不佳，本季客場戰績6勝12敗，近10場僅拿下3勝7敗，對於巨人來說，此戰要看麥克唐納能否壓制住巨人打線，而打擊同樣也要有所發揮。

觀戰重點：

  1. 麥克唐納能否投出壓制力？
  2. 火力能否有所回升？

MLB賽程（台灣時間5/12）

06:10 天使 VS 守護者

06:35 洋基 VS 金鶯

07:07 光芒 VS 藍鳥

08:05 響尾蛇 VS 遊騎兵

08:10 水手 VS 太空人

10:10 巨人 VS 道奇


📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台


🟡電視轉播：

緯來體育台：巨人 VS 道奇

華視： 巨人 VS 道奇

🟡線上收看：

MLB TV、愛爾達體育台

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...