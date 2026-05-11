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▲庫明加（Jonathan Kuminga）在轉戰老鷹隊後立即證明了自己的潛力，這讓勇士球團重新審視教練團在年輕人才開發上的盲點。（圖／取自亞特蘭大老鷹 X）

金州勇士在選秀抽籤後確定獲得第11順位，但在期待新血注入的同時，全美媒體也發出了嚴正警告；除非總教練科爾（Steve Kerr）徹底改變他的執教邏輯，否則勇士註定會重蹈「庫明加災難」的覆轍。當年作為第7順位的庫明加（Jonathan Kuminga），在科爾體制下始終得不到完全的信任與發揮空間，這也成為勇士近年來最大的建隊遺憾。庫明加在轉投亞特蘭大老鷹後，幾乎是「無縫接軌」地證明了自己具備全明星級別的產出。這讓外界將矛頭直指科爾：當時教練團只要求庫明加扮演特定框架下的功能球員，卻無視了他的天賦上限。身為聯盟最高薪、坐擁四枚冠軍戒指的名帥，科爾的偉大毋庸置疑，但他對新人的「零容錯」態度，只要犯錯就回板凳、長時間被冷凍已經嚴重阻礙了勇士的換血節奏。如果第11順位新秀依然只能坐在板凳末端、看著老將打球，那勇士將再次面臨低價賣掉年輕天才的窘境。雖然勇士目前的目標是全力輔佐柯瑞（Stephen Curry）最後的巔峰，但想要在柯瑞退休後不淪為墊底球隊，這枚11號籤必須發展成球星。評論家指出，科爾當年曾為了柯瑞與格林（Draymond Green）大幅調整進攻體系，甚至在巴特勒（Jimmy Butler）加盟後也做了微調；如今，他也必須為這名新秀調整系統。「偉大的教練應該讓系統適應天賦，而非削足適履。」美媒強調，這名新秀雖然不一定要在開幕戰就打滿30分鐘，但他需要大量的實戰練習與犯錯的機會。勇士其實具備頂尖的育才環境，陣中有三名名人堂等級的老將可以學習，更有科爾這位名師指點。不過關鍵還是在於科爾是否願意給予這名年輕人像對待「未來柯瑞」般的耐心與信任。2026年的選秀深度極佳，勇士絕對能選到一名潛力新秀，但這個新秀能走多遠，最終還是取決於科爾是否願意放下對「特定體系」的執著。