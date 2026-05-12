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比賽地點： 湖人主場（Crypto.com Arena）





湖人主場（Crypto.com Arena） 開賽時間： 5月12日（二）上午 10：30





橫掃魔咒： 湖人隊史極少在季後賽遭0-4橫掃，詹姆斯能否帶隊守住最後的底線？





湖人隊史極少在季後賽遭0-4橫掃，詹姆斯能否帶隊守住最後的底線？ 米契爾的延續性： 這位雷霆小將是曇花一現，還是會持續在洛杉磯主場撒野？





這位雷霆小將是曇花一現，還是會持續在洛杉磯主場撒野？ 三分彈雨對決： 八村壘能否再次與雷霆射手群互飆外線？





八村壘能否再次與雷霆射手群互飆外線？ 罰球線上的較量： 面對0-3困境，湖人能否繼續透過更具侵略性的切入換取更多站上罰球線的機會？





洛杉磯湖人： Luka Dončić（腿筋拉傷，缺陣）。





Luka Dončić（腿筋拉傷，缺陣）。 奧克拉荷馬雷霆： Jalen Williams（腿筋傷勢，缺陣）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:00 AM 底特律活塞 vs. 克里夫蘭騎士 (G4) 10:30 AM 奧克拉荷馬雷霆 vs. 洛杉磯湖人 (G4)

NBA 2026年季後賽西區準決賽G4進入生死關頭！台灣時間5月12日，奧克拉荷馬雷霆將於洛杉磯加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）尋求系列賽橫掃。目前雷霆隊帶著3-0的絕對優勢掌握賽點。回顧G3，即便湖人回到主場後試圖反撲，雷霆仍靠著強大的板凳深度與末節穩定性，以131：108再次血洗洛杉磯，將紫金軍團推向淘汰邊緣。而若是此役無法順利贏球使得湖人不幸遭淘汰，那將也有可能是老詹最後一次身披紫金戰袍。✳️對於湖人而言，這已經是一場關於尊嚴的保衛戰。在唐西奇（Luka Dončić）持續缺陣的情況下，湖人整體的進攻重心過於依賴詹姆斯與里夫斯，導致下半場經常出現體能斷層。G3雖有八村壘展現驚人外線火力，但仍無法掩蓋防守端跟不上雷霆快節奏的問題。G4湖人必須維持高強度的身體對抗，並期待角色球員能有超水準演出，才有可能避免在主場慘遭橫掃的羞辱。雷霆在G3展現了例行賽龍頭的深厚底蘊，即便在客場作戰也毫無懼色。除了SGA穩定的發動機角色，雷霆最恐怖的地方在於「全民皆兵」，上一場由奇兵米契爾（Ajay Mitchell）從板凳挺身而出砍下全場最高分，徹底擊垮湖人防線。目前的雷霆氣勢如虹，戰術執行力極高，正力求在客場直接終結系列賽，為下一輪爭取更多休息時間。✳️湖人在G3嘗試讓八村壘增加出手權，確實收到了成效。然而，湖人的難題在於「容錯率極低」。在0-3落後的心理壓力下，湖人球員在G4的投籃選擇與失誤控制將被放大檢視。如果湖人無法解決對手如米契爾等小將們的突襲，光靠詹姆斯的個人能力將難以抵擋雷霆的穩定進攻。雷霆在系列賽前三戰場均得分超過120分，進攻效率驚人。數據指出，雷霆目前的受迫性失誤極低，且透過精準的空切與三分火網，讓湖人的老邁防線疲勞加劇。雷霆目前的優勢在於心態放鬆，只要維持前三戰的防守侵略性，限制住湖人的禁區得分，雷霆極有可能在明日達成橫掃。✳️在球隊得分荒之際，八村壘在G3燃燒小宇宙，全場砍下，是湖人陣中唯一的進攻亮點。他的體型與外線威脅是湖人對抗雷霆小球陣容的重要籌碼。G4湖人需要八村壘不僅在進攻端維持火熱，更要在防守端協助詹姆斯分擔對抗雷霆側翼的壓力。他能否延續強勢發揮，將決定湖人能否逃過被橫掃的命運。這位在G3徹底點燃雷霆板凳火力的奇兵，單場狂轟震驚全聯盟。身為領著底薪的小將，米契爾展現了初生之犢不畏虎的氣勢，多次切入撕裂湖人防線。他的存在讓湖人防守佈置陷入兩難：究竟該包夾SGA，還是防範這位隨時會爆發的冷面殺手？若G4米契爾能維持高效產出，將是雷霆橫掃的最大功臣。✳️✳️✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：