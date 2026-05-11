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▲世界盃擴編讓更多亞洲國家看見希望，日本、韓國、澳洲等強權持續進步，越南與印尼也快速崛起，台灣足球早看不見車尾燈。（圖／美聯社／達志影像）

▲台灣足球長期受限於半職業聯賽、青訓資源不足、軟硬體設施不夠等，造成國際競爭力落差，如何建立完整完整足球體系，仍是未來最大課題。（圖／NOWnews資料照）

2026年FIFA世界盃首度擴編至48隊，亞洲區名額從過往4.5席大幅增加至8.5席，被外界視為亞洲足球「最接近世界盃的一次」。對許多亞洲國家而言，這代表前所未有的機會；但對中華男足來說，擴軍卻沒有縮短距離，反而更清楚映照出台灣足球與亞洲主流實力的巨大落差。當日本、南韓、澳洲逐漸站穩世界盃常客地位，越南、印尼也靠著青訓與歸化政策快速追趕時，世界排名仍在亞洲後段班的台灣，卻在資格賽第二輪便提前出局。名額增加了，但台灣足球為何依舊難以靠近世界盃？問題或許早已不只是「踢不進去」這麼簡單。中華男足在2026世界盃亞洲區資格賽展現不俗的起步。在第一輪，中華男足兩回合合計以7比0擊敗東帝汶晉級，由英籍總教練懷特（Gary White）領軍的藍翼軍團帶著自信挺進第二輪。第二輪D組，台灣的對手是阿曼、吉爾吉斯與馬來西亞。六場主客循環賽打下來，結果是殘酷的，中華男足輸掉全部6場比賽，無緣晉級第三輪，積分掛零，敬陪末座。失球相較進球數字懸殊，進攻端幾乎無所作為，其中最後一場客場以1比3負馬來西亞，是台灣在整輪賽事中少數的進球之一。中華男足國際賽的戰績反映出台灣在亞洲足球版圖中尷尬的位置。目前FIFA世界排名中華男足排在174位，在亞洲屬下游。相較於日本（世界排名長期穩定在前20）、韓國、伊朗等強隊差距之大，短時間內恐都無法追上。亞洲區資格賽歷經三個主要輪次，最終直接出線的8支球隊為：日本、伊朗、烏茲別克、南韓、澳洲、約旦，這6隊在第三輪主客雙循環中脫穎而出；而沙烏地阿拉伯與卡達則是在第四輪附加賽中勝出，同樣取得直接入場券。至於第9席洲際附加賽資格，由伊拉克在第五輪淘汰阿聯酋取得，至於中華男足早在外圍賽初期就已出局。中華台北男足至今從未踢進世界盃決賽圈。歷史最佳成績，是1960年亞洲盃季軍與1968年亞洲盃四強，此後便再未踏上亞洲盃或世界盃的舞台。半個多世紀的缺席，道出了結構性的困境。.台灣目前最高層級的男子足球聯賽為企業甲級足球聯賽，屬半職業性質，關注度與資源遠不及棒球或籃球，難以吸引大量年輕人才或高水平外援，加上青訓體系薄弱、聯賽職業化程度低、願意投入足球的年輕人才不足，這些問題長期難以突破。競爭環境同樣嚴峻。亞洲足球近年快速提升，越南與印尼積極投資青訓與外援，成績顯著進步；反觀台灣，旅外球員屈指可數，雖有如安以恩（Ange Kouamé）、岳明峰（Miguel Sandberg）、陳柏量、游耀興等旅外球員代表出賽，但整體實力在亞洲仍排不上一線。2026年已無望，2030年世界盃同樣挑戰極大。台灣足球要真正進步，樂觀看待也需要至少「兩至三個世代」的努力，先穩固打進亞洲盃，再逐步縮短與亞洲強隊的差距。世界盃足球賽擴編讓更多亞洲球隊有了間接機會，但台灣足球要真正提升，需長期政策，包含增加經費、強化聯賽、吸引歸化或外籍教練、提升國際賽曝光等，相比鄰近國家如越南、印尼近年進步，台灣仍有追趕空間。足球不是一蹴可幾，當棒籃熱潮之餘，若能多投注一點在綠茵場上，或許下一個世代就能看到「藍翼軍團」更接近亞洲頂尖的曙光。