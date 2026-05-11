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高雄全家海神職業籃球隊後衛蘇文儒是聯盟最頂尖的後場射手之一，上季拿下年度進步獎等三大獎項，本季各項數據仍持續成長，獲年度第二隊、年度防守第二隊殊榮，蘇文儒期許自己不斷進步，攻守兩端有穩定表現。去年拿下年度進步獎、年度防守第一隊、年度第二隊，蘇文儒本季各項數據持續提升，場均得分從10.9分來到12.9分，兩分球命中率、三分命中率都有所成長，罰球命中率也從7成55來到8成，整體投籃命中率自3成95提升至4成16，此外場均 4.6顆籃板、2.7次助攻皆優於上季表現。除了各項得分、籃板與助攻數據外，蘇文儒在三分球弧頂命中率更下了苦功，本季命中率大幅躍進到4成8，繳出將近5成的命中率表現。蘇文儒說：「有注意自己三分球弧頂命中率與兩側45度角有些落差，所以賽季結束後，就有特別訓練弧頂三分球這個部分。例行賽末段，蘇文儒偶有兼任控球角色，他感謝杭特不吝傳授技巧，「他告訴我掌控節奏的重要性，過去我總是從頭快到尾，他分享給我許多控球上的節奏控制，也在進攻端幫助我不少。」