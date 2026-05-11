紐約洋基當家球星賈吉（Aaron Judge）今年用41場敲出16轟，目前暫居大聯盟全壘打王，按照此進度，他本季有望打出63支全壘打，外媒《Sports Illustrated》稍早專文報導，提到賈吉今年若能達成第5個50轟球季，將超越「棒球之神」貝比魯斯、索薩（Sammy Sosa）和麥奎爾（Mark McGwire），成為MLB百年歷史第一位，生涯5度敲出單季50轟的打擊紀錄。

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外媒專文報導：賈吉挑戰MLB全壘打紀錄

今日《Sports Illustrated》網路版網站「ONSI」，發表一篇名為《賈吉挑戰MLB全壘打紀錄：貝比魯斯的紀錄尚未被超越》專文，報導提到賈吉上戰揮出本季第16轟，是一支首局右外野方向的陽春砲，雖然費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）單場雙響砲追平，但賈吉仍以41場出賽保持領先。

文章中指出，34歲的賈吉本季有望創造歷史，他生涯已經追平貝比魯斯、索薩和麥奎爾的紀錄，成為史上第4位單季擊出50支以上全壘打的傳奇人物。而本季若再打出34支全壘打，賈吉就將譜寫史上唯一紀錄。

生涯四度達標生涯50轟　賈吉有望成史上第一人

賈吉自24歲登上大聯盟，隔年2017年球季就揮出52轟震驚世人，2022、2024年再度用全壘打寫紀錄，分別揮出62轟與58轟，去年則有53轟表現，生涯四度達到單季50轟，「這是一個驚人的數字。賈吉已經追平那些傳奇了。毫無疑問，他有望超越他們。此前從未有人5次達成這一成就。」

文章中也強調，美國職棒大聯盟MLB超過百年漫長歷史中的「第一」即將誕生，按照進度，他本季有望揮出63轟，「如果他能以這樣的速度完成本季，他的名字，必將深深錮刻在大聯盟的歷史上。」


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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。