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「FIFA 2026年世界盃 DAZN 啟動發佈會」於今（11）日在東京都內舉行。日本隊傳奇球星內田篤人受邀出席，並在會中針對即將到來的2026年世界盃發表看法。他指出，在森保一教練連任以及越來越多國腳「旅歐」的加持下，日本隊已具備與世界頂級強權一較高下的實力，展現出前所未有的自信。日本隊預計於5月15日正式公佈世界盃參賽名單。內田篤人分析，儘管目前陣中出現部分傷兵，但這屆日本隊最核心的優勢在於主教練森保一的連任。「森保監督這是執教的第二屆（世界盃），」內田篤人表示，「他的經驗累積與過往截然不同。我相信他能帶領新老交替的球員，展現出更成熟的戰術層次，我對此抱持極大的期待。」談到日本隊在世界盃首戰將面臨擁有眾多超級球星的荷蘭隊，內田篤人顯得信心十足。他認為日本隊的實力已大幅進化，關鍵在於球員們身處環境的改變。「世界盃雖然是4年一度的盛事，但現在的日本代表球員，平時就在世界的最高殿堂競爭。」內田指出，隨著旅歐球員遍布五大聯賽，球員們在極高水平的訓練與私生活中保持專業，「這種將世界頂級水平視為『日常』的經驗，會讓他們在面對荷蘭或其他強權時毫不遜色。這些努力若能轉化為結果，將會令人非常欣喜。」日媒《Soccer Digest》分析認為，第二次由森保一帶隊衝擊世界盃，正以「奪冠」為真實目標前行，而非僅僅是口號。從卡達世界盃擊敗德國、西班牙的經驗出發，到現今球員在歐冠等大賽的活躍，日本隊正處於史無前例的高峰。內田篤人最後感性地表示，非常期待這屆世界盃能看到日本隊帶領球迷見證「未曾見過的風景」。