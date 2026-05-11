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中華職棒昨（10）日統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿的比賽中出現「驚悚畫面」，主審楊崇煇遭擦棒球擊中後痛苦倒地，所幸在護具的保護下未造成嚴重傷害，在經過短暫的休息後仍堅持留在場上繼續完成執法工作，令現場球迷與球員相當敬佩。本場比賽二局上半，朱迦恩將威能帝的一顆152公里的快速球打成擦棒界外球，而這顆強襲球不僅擊飛主審楊崇煇的面罩，強大的衝擊力也讓他當場痛苦倒地。從轉播畫面中可以清楚聽見，球擊中面罩的瞬間發出了巨大的聲響。楊崇煇遭球吻後現場氣氛瞬間凝結，兩隊球員與教練團也都露出擔憂的神情。經過防護員的緊急處理之後，確認楊崇煇意識清楚，且沒有立即性的嚴重傷勢，稍做休息決定繼續擔任主審，比賽也恢復進行。