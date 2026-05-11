隨著2026年全球運動大年正式點火，包括即將由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦的FIFA世界盃足球賽，以及義大利米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會，全球運動品牌需求全面爆發。台灣紡織供應鏈憑藉享譽國際的「環保球衣」技術，再次成為世界盃賽場上的隱形冠軍，遠東新等大廠出產的「台灣貨」以不同方式在世足賽讓台灣亮相。
根據經濟部訊息，遠東新公司生產球衣於在2022年世足賽獲9個國家代表隊採用，其中7隊包括阿根廷、西班牙、日本、比利時、德國、墨西哥、威爾斯均進入32強淘汰賽，而阿根廷最終更是一舉奪冠，「台灣貨」成為冠軍球衣。
從2014到2026 台灣環保紗寫下世足傳奇
台灣紡織業參與世足賽歷史悠久，早已是國際運動品牌的戰略夥伴，2014年時遠東新世紀研發的「TopGreen」再生纖維驚豔世界，成為Nike指定材料，供應巴西、美國、葡萄牙等國球衣。2018年台灣廠商持續精進技術，以回收寶特瓶製成人纖絲供應各國勁旅。
2022年遠東新與Adidas合作，拿下9國代表隊訂單，更開發出「海洋回收抗爆球衣」，設定了業界新標竿。根據《工商時報》報導，遠東新表示因國際大型賽事將帶動機能紗線與布料需求，包括世界盃足球賽及2028年奧運，均有望推升相關訂單，需求可望倍數成長。
六大指標廠接單暢旺 遠東新、新纖展現技術硬實力
針對2026世足賽及2028奧運，台灣紡織上中下游廠商接單動能已明顯轉強，遠東新回收綠色紡品（如海洋聚酯）深獲Adidas等大廠信賴，預期2026年採用台灣環保布料的國家隊數量將創下新高，需求呈倍數成長。
新纖布局環保紗技術多年，透過特殊聚酯纖維開發，目前提供2026世足賽機能服的廠家，至少有3家以上是新纖的客戶。儒鴻身為Nike、Adidas、Puma等頂尖品牌的長期夥伴。冠星身為Adidas主要供應商，訂單能見度已排至2026年第二季。
台灣球衣之所以能維持領先地位，關鍵在於不斷進化的綠色研發。除了將海洋回收塑料製成高強度的「抗爆球衣」外，台灣供應鏈更串聯環拓、德春及工研院，開發出以「廢輪胎回收碳黑」製成的黑色色料。
機能與環保兼具 台灣紡織邁向新高峰
2026年世界盃足球賽不僅是球員的競技場，更是台灣紡織業展現永續研發實力的舞台。從再生纖維到無水染色技術，台灣廠商成功將聚酯轉化為綠色產業，不僅守住全球機能布龍頭地位，更讓「台灣生產」與「環保球衣」畫上等號，在國際體壇大放異彩。
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從2014到2026 台灣環保紗寫下世足傳奇
台灣紡織業參與世足賽歷史悠久，早已是國際運動品牌的戰略夥伴，2014年時遠東新世紀研發的「TopGreen」再生纖維驚豔世界，成為Nike指定材料，供應巴西、美國、葡萄牙等國球衣。2018年台灣廠商持續精進技術，以回收寶特瓶製成人纖絲供應各國勁旅。
2022年遠東新與Adidas合作，拿下9國代表隊訂單，更開發出「海洋回收抗爆球衣」，設定了業界新標竿。根據《工商時報》報導，遠東新表示因國際大型賽事將帶動機能紗線與布料需求，包括世界盃足球賽及2028年奧運，均有望推升相關訂單，需求可望倍數成長。
六大指標廠接單暢旺 遠東新、新纖展現技術硬實力
針對2026世足賽及2028奧運，台灣紡織上中下游廠商接單動能已明顯轉強，遠東新回收綠色紡品（如海洋聚酯）深獲Adidas等大廠信賴，預期2026年採用台灣環保布料的國家隊數量將創下新高，需求呈倍數成長。
新纖布局環保紗技術多年，透過特殊聚酯纖維開發，目前提供2026世足賽機能服的廠家，至少有3家以上是新纖的客戶。儒鴻身為Nike、Adidas、Puma等頂尖品牌的長期夥伴。冠星身為Adidas主要供應商，訂單能見度已排至2026年第二季。
台灣球衣之所以能維持領先地位，關鍵在於不斷進化的綠色研發。除了將海洋回收塑料製成高強度的「抗爆球衣」外，台灣供應鏈更串聯環拓、德春及工研院，開發出以「廢輪胎回收碳黑」製成的黑色色料。
機能與環保兼具 台灣紡織邁向新高峰
2026年世界盃足球賽不僅是球員的競技場，更是台灣紡織業展現永續研發實力的舞台。從再生纖維到無水染色技術，台灣廠商成功將聚酯轉化為綠色產業，不僅守住全球機能布龍頭地位，更讓「台灣生產」與「環保球衣」畫上等號，在國際體壇大放異彩。
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