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NBA選秀會稍早結束，本季戰績19勝63敗在東區墊底的印第安那溜馬，擁有並列最高14.3%狀元籤機率、前4順位甚至高達52.1%情況下，最終只抽到第5順位，等於將籤雙手奉送給洛杉磯快艇，溜馬總管普利特查德（Kevin Pritchard）交易祖巴茨（Ivica Zubac）又拿到2026年前4順位的「完美計畫」直接泡湯，在社群悲痛道歉，「我真的很抱歉，我們對不起所有球迷，我會承擔這次交易風險的責任。」溜馬本季在頭號球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因傷報銷下，直接展開坦克計畫，把頭號中鋒透納（Myles Turner）賣到公鹿，降低團隊薪資壓力，季中則再度動用交易，送出馬圖林（Bennedict Mathurin）、傑克森（Isaiah Jackson）與2枚首輪籤，向快艇換來先發中鋒祖巴茨。溜馬送出的包裹中，被認為最具價值的就是2026年首輪籤，由於今年溜馬戰績持續墊底，加上2026年被稱作10年難得一見大年，溜馬為了保護這枚首輪籤，訂下前4順位保護限制，結果最終無緣守成。按照規則，溜馬今年與抽中狀元籤的巫師，一樣擁有最高的14.3%機率抽到狀元，就算把標準放寬到前4順位，機率甚至高達52.1%，結果溜馬最終僅拿到第5順位，不僅排在戰績同樣很爛的巫師、爵士與灰熊之後，最後還被比他們多拿12勝的公牛，搶走第4順位。前4順位保護限制無法啟動，溜馬只能將首輪籤白白送給快艇，普利特查德交易來祖巴茨、同時保護選秀大年籤位的完美計畫直接泡湯，讓他在社群上招致批評。抽籤結果出爐後，溜馬總管普利特查德也懊悔地說，「我真的很抱歉，非常對不起所有球迷，我會承擔這次交易風險的責任。」但他也補充說道，希望球迷理解，他們下季需要一位強大中鋒助陣，「我以為會有一些好運，但最後只抽到第5順位，不過請大家記得，這支球隊需要在下季有一位能對抗強隊的合格中鋒，我們會一直保持韌性與競爭力。」