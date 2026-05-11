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NBA西區次輪聖安東尼奧馬刺對陣明尼蘇達灰狼的系列賽第四戰（G4），馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在第二節因肘擊灰狼前鋒瑞德（Naz Reid），遭判二級惡意犯規直接驅逐出場。馬刺終場以109：114不敵灰狼，系列賽戰成2：2平手。儘管判罰引發熱議，但球評李亦伸指出，這次事件對這名22歲的超級新星而言，或許是一次正向的成長契機。針對文班亞馬的驅逐判決，李亦伸認為「判決沒有任何問題」。首先，該動作屬於非必要性且具備蓄意意圖，直接揮肘擊中對手頸部以上位置。依照規則，裁判針對情節輕重判定二級惡意犯規並驅逐，程序完全正確。雖然許多球迷為文班亞馬叫屈，認為他在肘擊前遭到瑞德與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）多次推擠、拉拽，情緒受到影響，但李亦伸分析：「這場比賽給了文班亞馬很好的警惕。他必須學會控制情緒、打得更聰明。在季後賽的高壓肢體對抗中，他必須沉得住氣。」然而，球評也強調這次揮肘「不是壞事」，原因在於文班亞馬展露了性格與血性。作為未來聯盟的門面，這種學習強硬對抗的態度，對其成長至關重要。此役馬刺雖在第四節一度有機會贏球，但失去文班亞馬的守護，讓灰狼在末節打出34：25的反撲，最終成功翻盤。雖然戰局來到2：2平手，但球評依然看好馬刺的晉級優勢：「我認為馬刺晉級的機率還是很高，灰狼未必是對手。經過這次事件，馬刺在之後的比賽會更加戰戰兢兢，更了解季後賽的內涵。」同時，李亦伸也對灰狼隊表達了尊重，認為這支連續兩年打進西區決賽的球隊，除了核心愛德華茲（Anthony Edwards）的發揮外，教練芬奇（Chris Finch）的調度與防守強度確實不容小覷。比賽中還發生一段小插曲，當判罰升級時，文班亞馬第一時間並未反應過來，直到隊友解釋後才了解自己必須離場。這也反映了這名年輕天才在季後賽戰場上的青澀。目前外界最關心的是文班亞馬是否會面臨後續禁賽。李亦伸認為，雖然動作具危險性，但考慮到是在卡位過程中發生，並非死球狀態下的惡意攻擊，「被禁賽的可能性不高」。這次衝突不僅讓球迷看見更具個性的文班亞馬，也讓接下來的天王山之戰更具看頭。