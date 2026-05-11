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NBA季後賽西區次輪戰況陷入一面倒，衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆隊再度證明其深厚的陣容深度與傲人實力。在系列賽第三戰（G3）中，雷霆隊反客為主，以131：108血洗洛杉磯湖人隊，目前取得3勝0敗的絕對領先，將湖人逼入絕境。知名球評李亦伸對此發表評論，直言湖人重建之路極其艱辛，若無驚人交易恐難再奪冠。雷霆隊在對陣湖人的系列賽中展現出完全不同層級的戰力，系列賽第三戰早早拉開比分，毫無懸念地擊敗湖人。在NBA歷史上，從未有球隊能在0：3落後的情況下完成逆轉。李亦伸預測，第四戰極有可能就是這個系列賽的終點，雷霆隊將強勢晉級西區決賽。更引人矚目的是，第四戰極有可能成為傳奇球星詹姆斯（LeBron James）身披湖人戰袍的最後一場比賽。隨著賽季即將畫下句點，詹姆斯的動向也將成為今夏聯盟的最大懸念。對於湖人隊而言，今年夏天的重建之路將面臨巨大考驗。李亦伸指出，湖人目前雖然擁有頂尖球星唐西奇（Luka Doncic），但如何圍繞他構建一套具備奪冠實力的陣容，難度高得超乎想像。除了必須思考如何成功續約里夫斯（Austin Reaves）以保留核心戰力外，湖人目前的陣容深度顯然不足以在西區強權環伺下突圍。李亦伸針對湖人的未來給出了相當悲觀的預測。他認為，如果湖人無法在夏天透過交易引進「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），與唐西奇及里夫斯組成超級三巨頭，那麼湖人在未來的5到10年內都將與冠軍無緣。「除非湖人隊有辦法去交易到字母哥，否則不管是五年還是十年，都很難再奪冠，」李亦伸強調。這項大膽的建議無疑為湖人制服組提出了極高難度的操作挑戰，也讓外界高度關注湖人球團是否會在自由市場與交易市場發動重磅奇襲。