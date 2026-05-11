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洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，今（11）日面對亞特蘭大勇士再度熄火，單場4打數沒有安打，5月至今合計31打數只有4支安打，苦吞8次三振，總教練羅伯斯（Dave Roberts）罕見把話說得很直接，「他看起來跟不太上速球，出棒節奏慢了、軌跡也更多從下到上。」並強調，不太確定是否是打擊機制上出現問題。大谷翔平整個5月打擊率只有1成29、上壘率2成50、長打率1成61，目前還處在連續10場、總計46打席沒有揮出全壘打低潮中，道奇總教練羅伯斯也點出問題，認為大谷翔平在速球掌握度上，與過去有很大差別，「看起來他出棒節奏慢了、軌跡上太多追求從下往上打，總歸而言，他的出棒時機點有點慢。」羅伯斯隨後補充道，身高193公分的大谷翔平，過去能掌握腰部以上的球揮出長打，但近期多半是飛球出局，無法形成長打，羅伯斯也苦惱地說，不確定是不是打擊機制出了問題。大谷翔平本場後打擊率掉到2成41、6轟與16分打點，累積數據進度相比過往明顯更慢，羅伯斯坦言這位當家球星，目前狀態明顯低於過去的正常水準，但當被問到是否會考慮將他調離第一棒時，仍透露十足信任，「目前沒有這個打算。」