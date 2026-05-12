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▲現年25歲的沃爾皮過去三年一直是洋基隊的主力游擊手，但今年在經歷傷兵名單與復健賽後，洋基於5月3日正式宣布將其下放3A。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊近期的一項人事異動引發球迷熱議。在主力游擊手沃爾皮（Anthony Volpe）傷癒復出後，球團並未將其升回大聯盟，而是決定將其下放至3A（Scranton/Wilkes-Barre）。針對此項爭議決策，洋基傳奇球星 A-Rod（Alex Rodriguez）公開表示支持，認為洋基球團「論功行賞」的做法非常正確。現年25歲的沃爾皮過去三年一直是洋基隊的主力游擊手，但今年在經歷傷兵名單與復健賽後，洋基於5月3日正式宣布將其下放3A。這項決定的背後，源於新任游擊手卡巴列羅（José Caballero）驚艷的表現。卡巴列羅在開季前40場比賽中，繳出.259打擊率、35支安打、4支全壘打及13分打點，更跑出13次盜壘。他全面且穩定的發揮，讓洋基教練團選擇維持目前的勝利方程式。洋基傳奇球星 A-Rod 在接受WFAN採訪時，對此發表了坦率的看法。他認為洋基球團應獲得讚賞，因為他們獎勵了表現優異的球員。「你必須給洋基很多肯定，當球員打得好時，他們就該得到獎勵。」A-Rod 表示，「卡巴列羅的比賽不完全靠全壘打或三振驅動，他做了所有贏球所需的小事。我希望沃爾皮能觀察這點，運用他出色的天賦並思考：『如果我能多像他那樣，發揮速度優勢、增加擊球進場率，我的目標就是打出能贏球的棒球。』」A-Rod 也祝福沃爾皮：「希望當他回歸時，能成為一個更好、更健康版本的沃爾皮。」儘管洋基剛剛在客場遭到密爾瓦基釀酒人橫掃，但目前仍以26勝15敗的戰績位居美聯東區第二。洋基展現了深厚的陣容深度，即使在缺少沃爾皮的情況下，依然維持在季後賽競爭行列中。洋基隊將於周二前往巴爾的摩，與同區強敵金鶯隊展開新系列賽。屆時卡巴列羅能否持續穩定發揮，以及沃爾皮在3A的表現，都將持續成為紐約媒體關注的焦點。