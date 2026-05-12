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▲道奇隊急需艾德曼的速度與守備多樣性來銜接陣容，但隨著他被移往長期傷兵名單，外界不免擔心。（圖／美聯社／達志影像）

大聯盟豪門洛杉磯道奇隊再度於球員交易市場發動攻勢，正式從讓渡名單（Waivers）中攔截前芝加哥小熊隊左投查理·巴恩斯（Charlie Barnes）。雖然這看似一樁增加投手深度的微小異動，但背後隱藏的球員名單操作，卻對明星工具人艾德曼（Tommy Edman）的2026年賽季敲響了警鐘。現年30歲的巴恩斯是一名極具故事性的左投，他在韓國職棒（KBO）樂天巨人隊打拚多年後重新進化，重返美職。在本季僅有的大聯盟出賽中，巴恩斯展現了全新的武器庫，甚至拿出了目前大聯盟最流行的「橫掃球（Sweeper）」。道奇球團一向以精準的數據評估著稱，在先發與後援投手群持續面臨傷病挑戰之際，巴恩斯健康的身體與多變的球路，將為道奇教練團提供更多調度空間。然而，這筆補強背後也付出了相應的名單代價。為了清出40人名單空位以容納巴恩斯，道奇隊正式將季前動過腳踝手術的艾德曼轉入60天長期傷兵名單（60-day IL）。雖然球團強調此舉僅是行政操作，並維持「5月底復出」的預期，但這項調度無疑暴露了艾德曼復健進度不如預期的事實。艾德曼自開季以來就缺席至今，原本被寄予厚望能擔任內外野「超級工具人」的他，復健時程已遠超出最初預估。即便他在4月初曾進行實戰打擊練習（Live BP），看似回歸在即，如今道奇卻被迫將其禁賽期延長，顯示其傷勢復原可能比想像中更為複雜。道奇隊急需艾德曼的速度與守備多樣性來銜接陣容，但隨著他被移往長期傷兵名單，外界不免感到擔心。即使他在5月底回歸，那個曾經爆發力十足、能跑能守的艾德曼還剩幾成實力？體育評論分析，道奇近期頻繁利用名單操作來買時間，顯示出對艾德曼傷情的憂慮。雖然換來了巴恩斯這名健康的左投作為戰力緩衝，但對於志在爭冠的道奇來說，失去艾德曼這塊重要的「奪冠拼圖」，無疑是本季至今的一大遺憾。