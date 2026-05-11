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效力於富邦悍將的強投曾峻岳，在今年初的WBC經典賽擔綱中華隊守護神重任，雖然未能如願對壘大谷翔平，但在高壓對決中展現出的心理素質與成長，成為其職涯寶貴的一課。曾峻岳透露，此次國際賽收穫滿滿，特別是在擊敗宿敵韓國一役中，他與捕手蔣少宏大膽改變配球策略，成功混淆針對他速球進行情蒐的韓國打者，最終擊敗這支亞洲勁旅，然感到不可思議。今年的WBC曾峻岳作為國家隊的一員，擔任把守牛棚最後一關的守護神，雖然沒能對決大谷翔平，但是面對過國強打也讓他收穫滿滿，他透露這次球隊都有情蒐，每次對決前一天都會做意象訓練，做好準備。曾峻岳表示，這一次在小組賽中華隊對決日本一戰，自己手癢想要上去丟，但教練團希望他為最後兩場比賽最後準備。曾峻岳被主持人問及此事時表示，若真的對上大谷翔平，就是希望把「最自信的球拿出來」，他笑說對方實力擺在那裏，真的被打有甘願，而若能讓對方揮空，就是自己賺到。這一次中華隊終於在WBC擊敗韓國，曾峻岳回憶當下的悸動，直言自己小時候看國際賽，對於徐展元主播那句「好想贏韓國」印象深刻，因此當下宋晟睿接到最後一顆球時，自己覺得很不可思議。「韓國隊應該有對我做情蒐，因為我在中職的直球使用率很高。所以我發現他們的打者真的都次在抓我的速球打。」談到這次交手經驗，曾峻岳說這次經典賽變化球狀況不錯，因此有和捕手蔣少宏表示，「我們試著第一顆走變化球，看他的反應。」結果對方真的都在全力揮擊，效果真的很好。曾峻岳也透露，投手教練林岳平賽前有和自己及孫易磊說，兩人會在比賽後段上場，因此他們也時刻準備好，「他說，因為小宋前輩（宋家豪）沒有打了，所以後面兩局要交給你們這樣子。」