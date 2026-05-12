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隨著2026年NBA選秀抽籤儀式於11日落下帷幕，金州勇士隊最終未能獲得幸運女神眷顧，確定維持在第11順位。勇士隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy）與其制服組將在下個月的選秀大會中，以此順位尋求能即刻輔佐當家球星柯瑞（Stephen Curry）的戰力。而密西哥大學前鋒蘭德伯格（Yaxel Lendeborg），有三分能力、頭腦清楚，被認為是勇士隊排名前列的目標。勇士隊在抽籤儀式前擁有第11高的狀元機率，最終開獎結果也如預期留在原位。儘管無緣前四順位，但根據《NBC Sports Bay Area》分析，第11順位對勇士而言並不陌生，歷史上球隊曾多次在此順位帶走驚喜。去年勇士隊透過選秀會帶回了亞歷克斯·圖伊（Alex Toohey）與威爾·理查德（Will Richard），後者更被公認為是小鄧利維挖到的「低順位璞玉」。如今重返樂透區，球隊期望能再次發揮精準眼光。針對勇士隊的需求，多位選秀專家與《The Athletic》認為，來自NCAA密西根大學的長人亞克塞爾·蘭德伯格將是勇士隊的首選目標。蘭德伯格上季場均繳出15.1分、6.8籃板與3.2助攻，展現了極佳的策應與外線能力。蘭德伯格具備37.2%的三分球命中率，能夠有效利用柯瑞創造出的場上空間。而且蘭德伯格擁有「冠軍基因」，出身自剛奪得全美冠軍的密西根大學，具備在高等級賽事中競爭的抗壓性。雖然蘭德伯格在開季時將年滿24歲，對新秀而言年紀偏大，但在勇士隊目前的「贏在當下（Win Now）」與「未來布局」雙線平衡策略下，他成熟的球風被認為能立即與柯瑞、格林（Draymond Green）等核心銜接。本屆選秀公認為「超級大年」，前三順位分別由華盛頓巫師、猶他爵士與曼非斯灰熊奪得。勇士隊雖位於中後段，但專家認為在第11順位仍能挑選到具備先發潛力的即戰力。小鄧利維與教練團將在接下來的一個月內對蘭德伯格及其他潛力新秀進行最後評估。對於渴望在柯瑞巔峰末期再次衝擊冠軍的勇士而言，這枚第11順位選秀權將是今夏最重要的補強基石。